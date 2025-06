Ministrul Dragoș Pîslaru, amenințat cu moartea: „Am sesizat autoritățile”

Dragoș Pîslaru, noul ministru al Fondurilor Europene, spune că a primit „prima amenințare cu moartea” și precizează că a sesizat deja autoritățile. Mai mult, anunță că va da în judecată „Realitatea”.

După încheierea procedurilor legale pentru desemnarea sa ca ministru în guvernul condus de Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru a dezvăluit, în noaptea de luni spre marți, într-o postare pe Facebook, ce mesaj a primit și cum a fost „denigrat” de site-ul unei televiziuni din România

„Mulțumesc încă o dată tuturor pentru mesajele de încurajare și felicitări. Este pentru mine o mare onoare și responsabilitate. Din păcate am primit și prima amenințare cu moartea de la un necunoscut și prima salvă de denigrări de la Realitatea.Net. De data aceasta nu o să le mai las să curgă, pentru că este deja destul. Au trecut ani de zile în care același voci m-au tocat cu insinuări și șpârle nefondate. Am fost slab că nu am reacționat de la început pentru a pune la punct asemenea idei. Am zis că îmi văd de treabă și că dispar, fiind complet nefondate. Îmi cer iertare pentru asta, trebuia să reacționez de atunci mai vehement”, a scris Pîslaru pe rețeaua socială.

„Rolul meu era pe zona de inovare și antreprenoriat și nu am mai lucrat pe sector public în România”

Noul ministru al Fondurilor Europene spune că a sesizat autoritățile „referitor la mesajul de amenințare și voi da în judecată Realitatea”, care a scris, luni, despre „afacerile de milioane de euro făcute de Dragoș Pîslaru”

Păslaru a clarificat în ce a constat participația sa la companie de consultanță din care s-a retras în 2015, când a fost cooptat în Guvernul Cioloș

„Pentru ca să fie limpede o dată pentru totdeauna: 1. Am avut un pachet de acțiuni de cca. 30% la o companie de consultanță crescută de la zero în România (înființată în 2006) și care a devenit una dintre cele mai performante firme în domeniu în cei 9 ani în care am condus-o. Am rivalizat cu Big 4 și firme străine reputate pe multiple domenii, de la strategii de dezvoltare locală la sprijinirea sectorului privat. 2. În 2015 când am fost cooptat în Guvernul Cioloș m-am retras din companie, cedând pachetul de acțiuni unui coleg director la acea vreme. 3. În 2017 după ce am ieșit de la guvernare, o companie multinațională cu sediul în Estonia a achiziționat compania respectivă și m-a invitat ca Partner de tranziție, cu doar 0,5% acțiuni. Rolul meu era pe zona de inovare și antreprenoriat și nu am mai lucrat pe sector public în România. 4. În 2019 când am fost ales Europarlamentar, am ieșit complet din firmă și nu am mai avut vreo legătură cu aceasta de atunci. Nici un venit, nici o acțiune, nici o relație. 5. Compania multinațională a rămas prezentă în România și a derulat servicii pentru sectorul public și privat, fără nici o legătură cu mine.Și o va face în continuare, fără vreo legătură cu mine, că de aia e multinațională de consultanță prezentă în 18 țări”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

„Nu am avut nici un fel de ilegalitate”

Dragoș Pîslaru mai spune că a „înghițit destul atacurile cu contractele cu statul și aluziile că ar fi fost ceva în neregulă”:

„Realitatea este că activitatea mea și a echipei a fost una apreciată de toată lumea cu care am colaborat. Am creat expertiză locală și sunt mândru de colegii care au crescut profesional alături de mine în acea perioadă. Am avut în cea mai mare parte consorții cu Big4 sau firme străine reputate pentru contractele mai mari. Am avut aproape exclusiv participare la licitații și nu atribuiri. Am lucrat și cu sectorul privat, de la multinaționale, la IMM-uri. Am lucrat pentru instituții internaționale, de la Comisia Europeană, OECD, Banca Mondială etc. Am coordonat și participat la strategii cheie pentru atragerea ulterioară de bani europeni - strategia de competitivitate, de inovare la nivel central, strategii de dezvoltare la nivel municipal și județean. Am crescut echipe de profesioniști și am inovat în România - de la clustere, dezvoltare urbană și teritorială la acceleratoare, de la industrii creative la amprenta economică a unei companii”.

Noul ministru subliniază că nu a fost implicat în nici o tranzacție cu iz politic.

„Nu am avut nici un fel de ilegalitate. Nu am fost implicat în nici o tranzacție cu iz politic. Nu am lucrat cu baroni locali sau politicieni, ci doar cu echipe tehnice la nivel local sau central. Am avut tot timpul evaluări bune și performanță în ceea ce am realizat. Am inovat și am ținut piept cu brio concurenței străine. Ajunge, găsiți altă placă de atac că este suficient. Luați-vă de cine vreți, dar cariera mea profesională este fără vreo pată și veți primi notificare de la avocat. Am acum un mandat și o responsabilitate mare înainte și mă voi concentra pe a moderniza țara, nu pe calomnii, injurii și amenințări. Așa că scriu această replică doar o singură dată.

De mâine îmi văd de treabă, că e mult de muncă. Verificați-mi declarațiile de avere (unde sunt tunurile și milioanele alea???), întrebați lumea cu care am lucrat, cercetați studiile pe care le-am făcut și ce competențe am, informați-vă referitor la bilanțul ca ministru în 2016 ( https://dragospislaru.eu/.../MMFPSPV-Bilant-guvernare... ) sau ca europarlamentar și Președinte de comisie în Parlamentul European (https://dragospislaru.eu/.../Raport-final-de-mandat... ), dar nu mai lansați petarde și aluzii. Ajunge”, a scris Dragoș Pîslaru în același mesaj .