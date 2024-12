Dragoș Pîslaru demisionează de la șefia REPER în urma eșecului alegerilor. „Vor fi alţii mai buni ca mine care să preia ştafeta”

Co-preşedintele REPER, Dragoş Pîslaru și-a asumat eșecul înregistrat la alegerile parlamentare de duminică, 1 decembrie și anunță că va face un pas în spate de la conducerea partidului.

În urma alegerilor, REPER nu a obținut decât 1,36% din voturi (124.676 alegători), plasându-se pe locul 11 în rândul partidelor, după numărul de voturi.

„Rezultatul alegerilor este un mare eşec pentru REPER. Sunt multe de spus aici şi o să revin asupra detaliilor. De ce nu am putut, deşi am vrut să facem alianţă cu USR şi SENS, de ce am fost daţi peste cap de ascensiunea lui Georgescu şi de frica privind votul util, de ce am eşuat să fim prezenţi pe tik-tok şi în general să convingem cu privire la oamenii sau programul nostru”, spune Pîslaru într-o postare.

De asemenea, acesta afirmă că își asumă eșecul și va face un pas în spate.

„Evident că îmi voi asuma acest eşec şi voi face un pas în spate. Politica ar trebui să fie una dintre cele mai nobile meserii. Este despre dăruire, despre a te pune în slujba cetăţii şi a oamenilor”, spune Dragoş Pîslaru.

De asemenea, fostul europarlamentar afirmă că a făcut tot ce a putut mai bine ca ministru şi europarlamentar, cu rezultate excelente şi fapte concrete.

Nu în ultimul rând, amintește în postare despre situația actuală din România

„Sper să găsim calea cea bună şi să fim înţelepţi. Lucrurile nu arată chiar bine acum, iar lupta împotriva extremismului rămâne în prim plan.

Eu voi rămâne gata să ajut, dar sigur vor fi alţii mai buni ca mine care să preia ştafeta. Vă mulţumesc încă o dată şi vă doresc tot binele. Şi vouă şi României!”, încheie fostul membru USR.