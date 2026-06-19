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Oana Țoiu la Conferința de Securitate de la Kiel: Marea Neagră, „poartă strategică” pentru conectarea rutelor majore de transport

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Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a subliniat importanța strategică a Mării Negre în cadrul Conferinței de securitate de la Kiel, unde a deschis evenimentul împreună cu ministrul Federal de Externe al Germaniei, Johann Wadephul. Ediția a cincea a conferinței a avut ca temă necesitatea unei abordări integrate a securității în întregul arc geostrategic.

Oana Țoiu la Conferința de la Kiel. FOTO: X/Oana Țoiu
Oana Țoiu la Conferința de la Kiel. FOTO: X/Oana Țoiu

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, ediția a cincea a conferinței a avut ca temă necesitatea unei abordări integrate a securității în întregul arc geostrategic format din Marea Baltică, Marea Neagră, regiunea arctică și Nordul Îndepărtat.

Marea Neagră, nod strategic pentru securitatea și economia UE

În intervenția sa, Oana Țoiu a afirmat că investițiile în securitatea regiunii Mării Negre și în infrastructura maritimă au o importanță majoră pentru Uniunea Europeană și parteneriatul transatlantic.

„Marea Neagră este poarta maritimă strategică pentru conectarea rutelor majore de transport și conectivitate energetică și digitală: Coridorul de Mijloc (Ruta Trans-Caspică), Rețeaua TRACECA, Dunărea - Marea Neagră, cablurile submarine de energie și date, Coridorul Vertical sunt toate rute strategice cu un rol economic și geopolitic în ascensiune”, a declarat ministrul român.

Țoiu a subliniat că aceste rute au un rol tot mai important în plan economic și geopolitic, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.

Hub de securitate maritimă la Marea Neagră

Ministrul român de Externe a prezentat și stadiul proiectului privind înființarea Hub-ului Uniunii Europene de Securitate Maritimă la Marea Neagră, unul dintre proiectele-cheie ale strategiei europene pentru regiune.

Structura, care ar urma să fie găzduită de Constanța și Varna, este dezvoltată în cooperare între România și Bulgaria și vizează îmbunătățirea schimbului de informații, creșterea capacității de analiză, consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride și protejarea infrastructurii maritime.

Mesaj comun România–Germania

La rândul său, ministrul german de Externe Johann Wadephul a subliniat necesitatea includerii Mării Negre în centrul gândirii strategice europene, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei.

Cei doi oficiali au avut o întrevedere bilaterală în care au discutat despre cooperarea economică, securitatea regională și consolidarea relațiilor dintre România și Germania.

Germania rămâne principala piață de export pentru România, cu aproximativ 20% din total, și unul dintre cei mai importanți investitori în economie.

Cooperare extinsă în energie, muncă și apărare

Discuțiile au vizat și contribuția Germaniei la apărarea aeriană a României în cadrul NATO, perspectivele bugetului Uniunii Europene și creșterea competitivității europene.

Cei doi miniștri au analizat și implementarea Planului de acțiune România–Germania, care include cooperarea în domeniul pieței muncii și protecției sociale, parteneriatul pentru climă și tranziție energetică, precum și relansarea comisiei mixte România–Bavaria pentru susținerea investițiilor.

Conferința de securitate de la Kiel, organizată de Fundația Konrad Adenauer în cooperare cu Institutul Internațional pentru Studii Strategice și Fundația Hermann-Ehlers, a reunit oficiali guvernamentali, diplomați, militari și experți din mai multe state, cu focus pe securitatea din Marea Neagră, Marea Baltică și regiunea arctică.

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