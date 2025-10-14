search
Marți, 14 Octombrie 2025
Ministrul Afacerilor Externe a avut o întrevedere cu omologul german. Ce au discutat

Publicat:

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a avut marți, 14 octombrie 2025, consultări politice bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, cu prilejul vizitei întreprinse la București de demnitarul german.

Oana Țoiu a salutat nivelul excelent al cooperării bilaterale și al dialogului politic, confirmat de vizita oficială a Președintelui României, Nicușor Dan, în Germania, la 17 iulie 2025, precum și de interacțiunea constantă pe linia celor două ministere de externe, la nivel parlamentar și pe linie sectorială.

Ministrul român de Externe a evocat relevanța actualei etape de implementare a Planului de Acțiune pentru o cooperare bilaterală consolidată între România și Germania semnat pentru partea română de ministrul Oana Țoiu în prezența Președintelui României Nicușor Dan și a Cancelarului federal Friedrich Merz, în contextul vizitei prezidențiale la Berlin. Planul de acțiune structurează domeniile de importanță strategică comune cu scopul extinderii și aprofundării cooperării în aceste sectoare.

Oana Țoiu i-a mulțumit pentru participarea Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită în România

Ministrul român al Afacerilor Externe a adresat mulțumiri pentru participarea Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români, în semn de solidaritate aliată. 

„Ministrul român de Externe a evidențiat rolul proeminent al legăturilor interumane în cadrul relației bilaterale, remarcând atenția prioritară de care se bucură comunitatea românească din Germania, apreciată pentru gradul ridicat de integrare și pentru contribuția valoroasă a acesteia în plan economic, social și cultural. În egală măsură, a subliniat importanța comunității solide a etnicilor germani originari din România stabiliți în Germania, precum și cea a comunității deosebit de apreciate a etnicilor germani din România, cu accent asupra agendei instituționale bilaterale în sprijinul acestora”, se arată într-un comunicat transmis marți de MAE.

Oana Țoiu a arătat, de asemenea, că Germania s-a profilat de mai mulți ani drept cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor României, și principalul investitor în economia românească, potrivit statisticilor BNR.

 „Germania se situează pe primul loc în ceea ce privește sosirile turiștilor străini în unitățile de cazare din România”

De asemenea, a subliniat interesul deosebit pentru dezvoltarea prezenței economice și investiționale a Germaniei în România, precum și pentru o amprentă antreprenorială tot mai semnificativă a României în Germania.

„Ministrul Afacerilor Externe a menționat relevanța deosebită a parteneriatului cu companii germane pentru educația și formarea profesională prin învățământul dual la nivel local și național, prin creșterea numărului de firme germane implicate în învățarea la locul de muncă în România. A punctat oportunitatea unei valorificări cât mai eficiente a potențialului de cooperare în domeniul turismului. A arătat, spre exemplu, că Germania se situează de mai mult timp pe primul loc în ceea ce privește sosirile turiștilor străini în unitățile de cazare din România”, se  mai arată în comunicatul MAE.

Întrevederea ministrului Oana Țoiu cu omologul german, Johann Wadephul. FOTO Fb MAE
Întrevederea ministrului Oana Țoiu cu omologul german, Johann Wadephul. FOTO Fb MAE

Ministrul român a adresat mulțumiri pentru susținerea Germaniei față de obiectivul prioritar al României în vederea aderării la OCDE.

Mulțumim Germaniei pentru susținerea pe care ne-o oferă unui obiectiv esențial pentru guvernul nostru, aderarea la OCDE, unde ne propunem să finalizăm tot acest proces până la începutul anului viitor, astfel încât economia României să fie și mai competitivă și administrația publică să fie și mai aproape de criterii de performanță, conform standardelor OCDE”, a transmis Oana Țoiu.

Întrevederea a oferit și cadrul pentru un schimb aprofundat de vederi pe teme de interes central ale agendei europene și internaționale, cu accent pe securitatea europeană, industria de apărare, extinderea UE, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și cooperarea în regiunea Mării Negre și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Ministrul Afacerilor Externe al României a subliniat susținerea pentru avansarea procesului de extindere a UE atât în privința Ucrainei și Republicii Moldova, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza principiului meritelor proprii în implementarea reformelor necesare și a asumării valorilor Uniunii.

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, ministrul Oana Țoiu a salutat importanța deosebită a acordului încheiat între Israel și Hamas pentru implementarea primei etape a inițiativei de pace cuprinzătoare a Președintelui Trump.

Politică

