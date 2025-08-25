search
Mihai Fifor: „PSD nu este și nu va fi niciodată marioneta nimănui”. Social-democratul acuză blocaje la Dezvoltare și Finanțe

Publicat:

Mihai Fifor a anunțat PSD nu acceptă să fie „marioneta nimănui” și că deciziile în Coaliția de guvernare trebuie luate prin consens, nu unilateral. Liderul PSD Arad afirmă că partidul a revenit la masa discuțiilor doar după ce acest principiu a fost respectat. 

Social democratul acuză blocaje în mai multe ministere / Sursa foto: Inquam Photos
Social democratul acuză blocaje în mai multe ministere / Sursa foto: Inquam Photos

PSD transmite un mesaj ferm partenerilor de guvernare, prin vocea senatorului Mihai Fifor, care a subliniat într-o postare pe Facebook că partidul „nu este și nu va fi niciodată marioneta nimănui”. Social-democrații au revenit la masa negocierilor din Coaliție doar după ce principiul luării deciziilor prin consens a fost respectat, a precizat acesta.

PSD, avertisment dur: deciziile se iau prin consens, nu prin acțiuni unilaterale

”PSD nu este şi nu va fi niciodată marioneta nimănui. Evoluţiile din ultima perioadă arată clar că partenerii de guvernare au înţeles solicitarea noastră: deciziile se iau prin CONSENS, nu prin acţiuni unilaterale. PSD a revenit la masa Coaliţiei numai după ce acest principiu a fost respectat”, a scris fostul ministru Mihai Fifor într-o postare. 

Potrivit lui Fifor, în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale se regăsesc mai multe inițiative impuse de PSD, între care: eliminarea privilegiilor – pensii speciale, sinecuri și salarii considerate excesive, menținerea și prioritizarea investițiilor locale, dar și reforme în domeniile justiției și sănătății. 

Fifor acuză blocaje la ministere importante, precum Ministerul Dezvolătării și cel al Finanțelor 

”În acelaşi timp, atragem atenţia că unele propuneri ale administraţiilor locale – discutate şi acceptate chiar de premier – NU au fost transpuse în legislaţie de Ministerul Dezvoltării şi de Ministerul Finanţelor, ministere care NU sunt conduse de PSD. Acest blocaj trebuie corectat rapid, altfel riscăm ca administraţii locale şi instituţii centrale să nu îşi mai poată achita nici măcar taxele la stat”, transmite liderul PSD Arad. 

„Ne opunem oricărui derapaj al ‘omului cu barda’. Nu mergem mai departe” 

Mesajul social-democratului vine și cu o atenționare directă la adresa unor practici din cadrul Coaliției.

”PSD îşi respectă angajamentele luate faţă de români. Tocmai de aceea cumpănim cu atenţie fiecare decizie şi ne opunem oricărui derapaj al „omului cu barda”. Nu mergem mai departe până nu corectăm erorile care îi costă direct pe românii oneşti din această ţară. Aşa funcţionează PSD: ferm, responsabil şi cu grijă pentru oameni” și-a încheiat Fifor mesajul.

PSD se întoarce la ședințele coaliției, dar impune condiții

Ședința PSD s-a încheiat cu un vot în favoarea participării la ședințele coaliției de guvernare. Comitetul Politic Național al partidului a votat în unanimitate revenirea la masa negocierilor. Discuțiile trebuie să vizeze două restanțe, spune Sorin Grindeanu: impactul anumitor măsuri fiscale asupra bugetului și o primă formă privind rectificarea bugetară. 

Întrebat dacă va mai fi adoptat cu angajarea răspunderii Guvernului, Grindeanu a subliniat că este necesar un consens în coaliție. 

Politică

O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
