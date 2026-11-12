Mesajul transmis de Marian Neacșu cu privire la protestul AUR din 14 noiembrie: „Acționez potrivit legii, nu în baza unor ordine politice”

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a precizat că MAI nu are atribuții în aprobarea sau interzicerea protestelor, ci doar în asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților, precum și a celorlalți cetățeni. Declarația vine în contextul manifestațiilor anunțate de AUR pentru sâmbătă, la București.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu Foto: Facebook

Protestul organizat de AUR, la inițiativa liderului formațiunii, George Simion, programat pentru 14 noiembrie, a determinat o reacție din partea viceprim-ministrului și ministrului Afacerilor Interne, Marian Neacșu. Acesta a transmis că MAI nu are atribuții în aprobarea sau interzicerea manifestațiilor, ci trebuie să asigure ordinea publică și siguranța tuturor cetățenilor.

„Am suficientă experiență în administrație și în viața publică pentru a cunoaște foarte bine atribuțiile funcției pe care o ocup și modul în care acestea trebuie exercitate. În calitate de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, acționez potrivit legii, nu în baza unor ordine politice”, a transmis Marian Neacșu.

Ministrul a amintit că dreptul la protest pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat indiferent de organizatorii manifestației sau de nemulțumirile exprimate. În același timp, acesta a atras atenția că participanții trebuie să respecte legea și drepturile celorlalți cetățeni.

„Dreptul oamenilor de a protesta pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat, indiferent cine organizează manifestația sau ce nemulțumiri exprimă. În același timp, exercitarea acestui drept presupune respectarea legii și a drepturilor celorlalți cetățeni”, a precizat ministrul.

Ce rol are MAI în organizarea manifestației din 14 noiembrie

Marian Neacșu a explicat că Ministerul Afacerilor Interne nu este instituția care aprobă sau interzice protestele, responsabilitatea structurilor din subordine fiind aceea de a menține ordinea publică și de a proteja siguranța tuturor cetățenilor.

„Ministerul Afacerilor Interne nu este instituția care aprobă sau interzice proteste. Rolul nostru este să asigurăm ordinea publică și siguranța tuturor cetățenilor, fără diferențe de tratament și fără considerente politice”, a declarat acesta.

Ministrul a dat asigurări că structurile MAI vor fi mobilizate pentru a preveni incidentele și pentru a garanta siguranța atât a celor care participă la manifestație, cât și a persoanelor care nu iau parte la protest.

„Structurile MAI vor fi la datorie, așa cum sunt de fiecare dată, pentru siguranța tuturor: atât a celor care aleg să participe la manifestații, cât și a celor care își petrec weekendul alături de familie, participă la evenimente publice sau își desfășoară activitățile obișnuite. Fiecare are dreptul să se simtă în siguranță, iar noi avem datoria să protejăm acest drept”, a transmis Marian Neacșu.

„Legea trebuie respectată, oamenii trebuie să fie în siguranță”

Viceprim-ministrul a insistat asupra faptului că respectarea drepturilor presupune și asumarea obligațiilor, iar fiecare instituție trebuie să își îndeplinească atribuțiile legale. El a mai spus că nu dorește ca declarațiile și interpretările apărute în spațiul public să alimenteze o dispută politică.

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„Cred că lucrurile sunt simple: fiecare are drepturi, dar și obligații. Fiecare instituție are atribuțiile ei și trebuie să și le îndeplinească. Nu consider că este util să transformăm declarațiile și interpretările din spațiul public într-o dispută politică. Am experiența necesară pentru a face distincția între declarațiile politice și exercitarea atribuțiilor unei funcții publice”, a afirmat ministrul.

Marian Neacșu a subliniat că prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este respectarea legii și protejarea cetățenilor, indiferent dacă aceștia participă sau nu la manifestația din 14 noiembrie.

„Pentru mine, lucrurile sunt clare: legea trebuie respectată, oamenii trebuie să fie în siguranță și fiecare trebuie să își facă datoria. Asta așteaptă cetățenii de la noi și asta avem de făcut”, a conchis viceprim-ministrul.

George Simion anunță un protest AUR în fața Primăriei Capitalei. Manifestația va avea loc sâmbătă, de la ora 10.00

Președintele AUR, George Simion, a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, acuzându-l pe primarul general Ciprian Ciucu că ar îngrădi libertatea adunărilor publice.

Liderul AUR a făcut apel la susținători să participe la manifestație și a anunțat că aproximativ 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați vor fi prezenți pentru a urmări modul în care este respectată libertatea de exprimare.

Potrivit anunțului făcut de George Simion pe Facebook, protestul din fața Primăriei Capitalei va începe sâmbătă, la ora 10.00. Totodată, reprezentantul AUR, Nicolae Voiculeț, participă joi la o ședință de ordine publică organizată la Primărie, în legătură cu o altă manifestație, programată în aceeași zi, de la ora 14.00, în fața Palatului Parlamentului.

Liderul AUR susține că manifestația are loc ca reacție la ceea ce el numește un „atac la libertatea adunărilor publice” din partea primarului general Ciprian Ciucu.

„Circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniți fiecare cu steagul. Veniți cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocați de nimeni, nu vom deveni violenți, nu vom fi dictatori cum sunt ei”, a transmis George Simion.

Simion a precizat că participanții sunt îndemnați să vină cu steaguri și să evite orice formă de violență.