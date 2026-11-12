 Pete Hegseth, pus la punct de un militar de gardă pentru că făcea gălăgie la Mormântul Soldatului Necunoscut | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Pete Hegseth, pus la punct de un militar de gardă pentru că făcea gălăgie la Mormântul Soldatului Necunoscut

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un militar de gardă i-a apostrofat pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi un grup de consilieri ai acestuia, miercuri, la un monument comemorativ, după o ceremonie dedicată Zilei Veteranilor.

Dinspre grup, din care făceau parte Hegseth, soţia sa şi mai mulţi consilieri, s-au auzit râsete în timp ce aceştia se îndepărtau, după ce se fotografiaseră la Mormântul Soldatului Necunoscut.

Pete Hegseth și soția sa
Pete Hegseth și soția sa Foto: X/Pete Hegseth

Un membru al gărzii a mustrat grupul pe un ton ridicat, moment surprins în imaginile filmate de CNN ca parte a grupului de televiziuni acreditate la Casa Albă, scrie Agerpres.

Toţi vizitatorii trebuie să menţină în permanenţă o atmosferă de linişte şi respect", a spus militarul de gardă.

Cu ocazia Zilei Veteranilor, prin care sunt onoraţi toţi veteranii militari care au servit în Forţele Armate ale SUA, Hegseth, preşedintele Donald Trump şi alţi oficiali guvernamentali au participat la ceremonia desfăşurată la Cimitirul Naţional Arlington.

Mormântul Soldatului Necunoscut constituie locul de veci al unui soldat neidentificat, căzut în Primul Război Mondial. Începând din 1948, un militar din cadrul unităţii The Old Guard, sau Regimentul 3 de Infanterie, asigură paza mormântului în permanenţă.

Hegseth se confruntă cu o presiune tot mai mare în urma înfrângerii usturătoare suferite de republicani în alegerile de la jumătate de mandat pentru Congresul SUA. Marţi, republicanii din Camera Reprezentanţilor au blocat o iniţiativă de a declanşa procedura de demitere a lui Hegseth în legătură cu războiul din Iran.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
Sorin Cârțu, confesiune emoționantă la 71 de ani: „Cea mai grea perioadă din viața mea!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Guvernul pregătește mica ciupeală la taxele pe 2027. PSD insistă cu reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Când este cel mai avantajos să cumperi o locuință. Perioada în care vânzătorii sunt mai dispuși să lase din preț
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
observatornews.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
cancan.ro
image
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai rămas fără loc de muncă și ai rate la bancă. Soluțiile prin care poți evita executarea silită
playtech.ro
image
CFR – minus 12 puncte, Petrolul – minus 8 puncte! Se pregătesc depunctări record în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Nici de Reghecampf nu mai ține cont! Gigi Becali, încă o decizie la FCSB: "Asta e revoluția!"
digisport.ro
image
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lista orașelor din România care vor dispărea
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1
click.ro
image
Locul din România unde românii vor să ajungă de sărbători. Rezervările au ajuns deja la 80%
click.ro
image
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Joan Crawford profimedia 0897967318 jpg
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist”
image
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1

OK! Magazine

image
Kate a dat rochiile pe un costum masculin! Detaliile burgundy care au transformat o ținută sobră într-una spectaculoasă