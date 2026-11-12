Un militar de gardă i-a apostrofat pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi un grup de consilieri ai acestuia, miercuri, la un monument comemorativ, după o ceremonie dedicată Zilei Veteranilor.

Dinspre grup, din care făceau parte Hegseth, soţia sa şi mai mulţi consilieri, s-au auzit râsete în timp ce aceştia se îndepărtau, după ce se fotografiaseră la Mormântul Soldatului Necunoscut.

Pete Hegseth și soția sa Foto: X/Pete Hegseth

Un membru al gărzii a mustrat grupul pe un ton ridicat, moment surprins în imaginile filmate de CNN ca parte a grupului de televiziuni acreditate la Casa Albă, scrie Agerpres.

„Toţi vizitatorii trebuie să menţină în permanenţă o atmosferă de linişte şi respect", a spus militarul de gardă.

Cu ocazia Zilei Veteranilor, prin care sunt onoraţi toţi veteranii militari care au servit în Forţele Armate ale SUA, Hegseth, preşedintele Donald Trump şi alţi oficiali guvernamentali au participat la ceremonia desfăşurată la Cimitirul Naţional Arlington.

Mormântul Soldatului Necunoscut constituie locul de veci al unui soldat neidentificat, căzut în Primul Război Mondial. Începând din 1948, un militar din cadrul unităţii The Old Guard, sau Regimentul 3 de Infanterie, asigură paza mormântului în permanenţă.

Hegseth se confruntă cu o presiune tot mai mare în urma înfrângerii usturătoare suferite de republicani în alegerile de la jumătate de mandat pentru Congresul SUA. Marţi, republicanii din Camera Reprezentanţilor au blocat o iniţiativă de a declanşa procedura de demitere a lui Hegseth în legătură cu războiul din Iran.