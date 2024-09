Marian Godină a anunțat și el ce medie a obținut la BAC: „Am ajuns polițist”

După ce prim-ministrul Marcel Ciolacu și liderul AUR, George Simion, și-au făcut publice notele obținute la examenul de Bacalaureat, Marian Godină, cunoscutul polițist și blogger, a decis să-și facă și el publică media de la examenul „maturității”.

„Eu nu cred că nota la BAC are vreo relevanță.

Eu, de exemplu, am avut 9.07 media la BAC și am ajuns polițist...”, se arată în postarea făcută de polițistul Marian Godină.

„Ai fi putut ajunge prim-ministru”

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Unii dintre ei au spus că putea ajunge parlamentar sau prim-ministru dacă lua o notă mai mică.

„Eu am avut 7.47 și sunt fost profesor engleza- franceza, cu admitere pe vremuri, cu bursa, am Cambridge Proficiency obținut în Marea Britanie și multe alte certificate și diplome. Note am avut de la 1 la 10 in timpul liceului, pe meritate, dar nu m-au descurajat. Mi-a plăcut și îmi place să învăț.”

„Corect ! Școala vieții este mai importantă și modul în care știi să îți alegi drumul în viață!”

„Eu am avut 9:24 și am ajuns taximetrist”.

„Dacă luai și tu măcar un 6,50 ajungeai parlamentar, dar de...așa îți trebuie...”

„Tocmai, cei cu media 7 sunt la conducerea țării, nu cei cu 9 - 10. Spre deosebire, în Moldova, cei din conducerea statului au studii de calitate excepțională, la universități de top mondial. La noi, facultăți gen Ecologie - Buzău....”

„E numai și numai vina ta. Daca luai 6.20 și copiai câteva subiecte ai fi putut ajunge prim-ministru”.

Amintim faptul că Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a dezvăluit marți, 3 septembrie, că a promovat examenul de Bacalaureat cu media 7.03. Declarația prim-ministrului a fost făcută după ce a fost întrebat de un jurnalist ce medie a obținut la BAC, examen pe care l-a susținut în anul 1986.

La doar o zi după ce Ciolacu și-a făcut publică nota, liderul AUR, George Simion, și-a etalat pe pagina sa de internet diploma și a dezvăluit că a avut media 9,69 la examenul maturității.

„Vă arăt, astăzi, deși am mai făcut-o și în trecut, diploma de Bacalaureat a lui George Simion. Față de alții, nu am nicio reținere în a o arăta public. Pentru că eu nu am nimic de ascuns.

Diploma de Bacalaureat a lui George Simion arată note precum 10 la proba orală la Limba și Literatura Română, tot 10 la proba orală la Limba Franceză, în timp ce la probele scrise am avut următoarele note: Limba și Literatura Română, nota 9, la Istoria Românilor nota 9.55, iar la Limba Engleză, nota 9.60. La Educație Fizică am primit nota 10”.