Mârâieli în PSD. Unii baroni, revoltați că partidul pierde cei mai mulți primari la comasare. Plus mândria locală SURSE

Au apărut primele critici în interiorul PSD pe tema comasării comunelor mici. O parte a șefilor de organizații sunt de părere că liderii de la București greșesc când susțin această reformă, în condițiile în care PSD e partidul care pierde cei mai mulți primari, în jur de 230 din 400, susțin surse politice pentru Adevărul.

Paul Stănescu, printre liderii PSD nemulțumiți de comasare Foto: Mediafax

La pachet, PSD ar pierde mulți consilieri locali și alți angajați din primarii, deci o rezervă consistentă de voturi. De asemenea, mai mulți lideri au atras atenția că va porni un război al orgoliilor locale, după ce unii cetățeni vor fi retrogradați, din punct de vedere administrativ, de la comună la sat. Unul dintre numele grele din PSD împotriva comasării e Paul Stănescu, liderul PSD Olt, susțin sursele citate.

PSD ar pierde 230 de primari ca urmare a comasării comunelor sub 1.500 de locuitori, reformă anunțată de Sorin Grindeanu. Comparativ, PNL ar rămâne fără 150, susțin sursele citate. Cifrele i-au făcut pe unii lideri locali să se revolte. În primul rând, partidul își diminuează forța politică, reprezentată de edili și de consilieri locali. În al doilea rând, o bună parte din armata de partid care va rămâne fără funcții se va muta cu arme și bagaje la AUR, s-au plâns liderii locali ai PSD. În plus, primele alegeri sunt cele locale, în vara anului 2028, un semnal puternic pe care partidele îl vor transmite în perspectiva alegerilor parlamentare din decembrie 2028.

O altă piedică importantă în calea reformei e mândria locală. Mulți cetățeni care au buletin de comună nu vor să fie retrogradați la nivelul de sat. Și nu orice sat, ci înglobat în comuna vecină. Această teză a fost susținută la partid chiar de Paul Stănescu, fost secretar general al partidului și liderul județului Olt, susțin sursele citate.

„E clar că aceasta reformă trebuie făcută. E un câștig pentru toată lumea, și pentru bugetul de stat, și pentru cetățeni. Dar orgoliile locale sunt mari și mi-e frică să nu se răzbune toată lumea pe partid, mai ales ca următoarele alegeri vor fi cele mai complicate din istoria partidului. Pe de o parte avem AUR, care a rupt serios din electoratul nostru, de cealaltă parte e posibil să avem o alianță PNL-USR”, a explicat unul dintre vicepreședinții PSD pentru Adevărul.

Ce prevede planul de comasare a comunelor

Potrivit documentelor transmise Asociației Comunelor din România, reorganizarea ar viza 429 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Analiza folosește date demografice din 2023. Scopul declarat al reformei este reducerea cheltuielilor administrative și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile cu resurse financiare limitate.

În calendarul anunțat de autorități, prima etapă ar presupune comasarea voluntară, prin referendumuri locale, până în martie 2027. Reorganizarea ar urma să producă efecte în 2028, odată cu alegerile locale. Comunele care acceptă unirea ar putea beneficia de stimulente și de sprijin pentru proiecte de infrastructură.

Disputa privește și criteriile după care ar fi făcută reorganizarea. Dragoș Benea, desemnat de PSD să coordoneze un grup de lucru pentru reforma administrativ-teritorială, susține că un aparat mai suplu ar reduce costurile și ar crește capacitatea primăriilor de a obține finanțări. De cealaltă parte, primari ai comunelor mici cer ca analiza să țină cont și de distanțele dintre localități, de transportul public și de identitatea comunităților, avertizând că accesul la noul centru administrativ s-ar putea îngreuna.