Liderul AUR, George Simion, a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după campania prezidențială din 2025, în care a cheltuit peste 69 de milioane de lei. Printre persoanele care l-au împrumutat se numără membri ai familiei omului de afaceri Maricel Păcuraru, dezvoltatorul imobiliar Vasile Pușcaș, dar și fiul fostului patron Romprest, Florian Walter. Simion susține că nu a reușit să returneze toți banii deoarece Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu i-a rambursat integral cheltuielile electorale.

George Simion, liderul AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit unei investigații publicate de Snoop.ro, George Simion are o datorie personală de aproximativ 12,5 milioane de lei, provenită din împrumuturile contractate pentru campania prezidențială din 2025. Este cea mai mare datorie rămasă în sarcina unui candidat la alegerile prezidențiale din România, pe persoană fizică, în ultimii 36 de ani, arată publicația.

Campania electorală l-a costat pe liderul AUR peste 69 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor a provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice, iar Simion miza pe rambursarea cheltuielilor de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente.

Ce spune George Simion despre datoriile de milioane de lei

George Simion a recunoscut, într-un interviu acordat publicației Snoop, că are datorii de peste 12 milioane de lei și a explicat că o parte dintre împrumuturi au fost contractate de la persoane apropiate de familia Păcuraru și de postul Realitatea Plus.

„„Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru. (....) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV”, a declarat George Simion.

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Liderul AUR: „Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea”

Liderul AUR susține că a achitat deja împrumuturile către familia Păcuraru, dar și către alte persoane de la care a primit bani. El a precizat că a returnat inclusiv sumele către familia Pușcaș și către Ovidiu Tender.

„Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul”, a dezvăluit Simion pentru Snoop.

Acesta a afirmat că nu știe dacă persoanele care l-au împrumutat au urmărit să îi creeze probleme financiare.

„Au dorit să-mi facă rău, o să vedem ce se întâmplă dacă nu plătesc datoriile”, a spus liderul AUR.

Aproape 100 de persoane i-au acordat împrumuturi lui George Simion

Investigația Snoop arată că aproape 100 de persoane i-au acordat împrumuturi lui George Simion pentru campania prezidențială. Printre acestea se numără membri ai familiei Păcuraru, care i-au oferit peste două milioane de lei.

Un alt nume important este cel al omului de afaceri Vasile Pușcaș, cunoscut drept Sile Pușcaș. Acesta și mama sa i-au acordat împrumuturi în valoare totală de 1,6 milioane de lei. Pușcaș este dezvoltator imobiliar și activează în domeniul HoReCa și al salubrității.

Potrivit sursei citate, lista finanțatorilor se află și Teodor Ovidiu Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, care l-a împrumutat pe Simion cu 800.000 de lei, plafonul maxim permis pentru un împrumut acordat unui candidat de o persoană fizică.

Aceeași sumă a fost acordată de Alexandru Walter, fiul fostului om de afaceri Florian Walter, și de Dan Pintilie, cunoscut drept „regele artificiilor”.

Pintilie a declarat pentru Snoop că l-a împrumutat pe George Simion după o întâlnire la care au participat liderul AUR și Marius Lulea și că și-a primit banii înapoi.

Printre creditorii liderului AUR s-a numărat și avocatul Alexandru Rîșniță, care i-a reprezentat pe frații Tate în procesele din România. Acesta i-a acordat un împrumut de 250.000 de lei.

AUR se judecă cu AEP pentru zeci de milioane de lei

Potrivit investigației, în 2024, AUR a direcționat către Realitatea TV peste 15,5 milioane de lei, prin intermediul unei firme. În 2025, sumele plătite televiziunii și site-ului acesteia au depășit 26 de milioane de lei.

În plus, în iulie 2026, AEP a obligat partidul să vireze la bugetul de stat aproape 5,9 milioane de lei, în urma unui control privind respectarea legislației referitoare la finanțarea partidelor politice. AUR a contestat decizia în instanță.