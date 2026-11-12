 „Au vrut să-mi facă rău”. George Simion a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după prezidențiale. Cine sunt oamenii care l-au împrumutat | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Au vrut să-mi facă rău”. George Simion a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după prezidențiale. Cine sunt oamenii care l-au împrumutat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Liderul AUR, George Simion, a rămas cu datorii de peste 12 milioane de lei după campania prezidențială din 2025, în care a cheltuit peste 69 de milioane de lei. Printre persoanele care l-au împrumutat se numără membri ai familiei omului de afaceri Maricel Păcuraru, dezvoltatorul imobiliar Vasile Pușcaș, dar și fiul fostului patron Romprest, Florian Walter. Simion susține că nu a reușit să returneze toți banii deoarece Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu i-a rambursat integral cheltuielile electorale.

George Simion, liderul AUR
George Simion, liderul AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit unei investigații publicate de Snoop.ro, George Simion are o datorie personală de aproximativ 12,5 milioane de lei, provenită din împrumuturile contractate pentru campania prezidențială din 2025. Este cea mai mare datorie rămasă în sarcina unui candidat la alegerile prezidențiale din România, pe persoană fizică, în ultimii 36 de ani, arată publicația.

Campania electorală l-a costat pe liderul AUR peste 69 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor a provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice, iar Simion miza pe rambursarea cheltuielilor de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente. 

Ce spune George Simion despre datoriile de milioane de lei

George Simion a recunoscut, într-un interviu acordat publicației Snoop, că are datorii de peste 12 milioane de lei și a explicat că o parte dintre împrumuturi au fost contractate de la persoane apropiate de familia Păcuraru și de postul Realitatea Plus.

„„Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru. (....) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV”, a declarat George Simion.

De la Becali la Rebengiuc: cine a băgat bani în politică. „Domne, nu spune că am dat eu”

Liderul AUR: „Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea”

Liderul AUR susține că a achitat deja împrumuturile către familia Păcuraru, dar și către alte persoane de la care a primit bani. El a precizat că a returnat inclusiv sumele către familia Pușcaș și către Ovidiu Tender.

„Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul”, a dezvăluit Simion pentru Snoop.

Acesta a afirmat că nu știe dacă persoanele care l-au împrumutat au urmărit să îi creeze probleme financiare.

„Au dorit să-mi facă rău, o să vedem ce se întâmplă dacă nu plătesc datoriile”, a spus liderul AUR.

Aproape 100 de persoane i-au acordat împrumuturi lui George Simion

Investigația Snoop arată că aproape 100 de persoane i-au acordat împrumuturi lui George Simion pentru campania prezidențială. Printre acestea se numără membri ai familiei Păcuraru, care i-au oferit peste două milioane de lei.

Un alt nume important este cel al omului de afaceri Vasile Pușcaș, cunoscut drept Sile Pușcaș. Acesta și mama sa i-au acordat împrumuturi în valoare totală de 1,6 milioane de lei. Pușcaș este dezvoltator imobiliar și activează în domeniul HoReCa și al salubrității.

Potrivit sursei citate, lista finanțatorilor se află și Teodor Ovidiu Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, care l-a împrumutat pe Simion cu 800.000 de lei, plafonul maxim permis pentru un împrumut acordat unui candidat de o persoană fizică.

Aceeași sumă a fost acordată de Alexandru Walter, fiul fostului om de afaceri Florian Walter, și de Dan Pintilie, cunoscut drept „regele artificiilor”.

Pintilie a declarat pentru Snoop că l-a împrumutat pe George Simion după o întâlnire la care au participat liderul AUR și Marius Lulea și că și-a primit banii înapoi.

Printre creditorii liderului AUR s-a numărat și avocatul Alexandru Rîșniță, care i-a reprezentat pe frații Tate în procesele din România. Acesta i-a acordat un împrumut de 250.000 de lei.

AUR se judecă cu AEP pentru zeci de milioane de lei

Potrivit investigației, în 2024, AUR a direcționat către Realitatea TV peste 15,5 milioane de lei, prin intermediul unei firme. În 2025, sumele plătite televiziunii și site-ului acesteia au depășit 26 de milioane de lei.

În plus, în iulie 2026, AEP a obligat partidul să vireze la bugetul de stat aproape 5,9 milioane de lei, în urma unui control privind respectarea legislației referitoare la finanțarea partidelor politice. AUR a contestat decizia în instanță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută gimnastă a lumii. Galerie foto
fanatik.ro
image
Guvernul pregătește mica ciupeală la taxele pe 2027. PSD insistă cu reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
digisport.ro
image
Laura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei. Cum reacționează Cosmin Curticăpean când se enervează: „Are fitilul scurt”
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
observatornews.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
cancan.ro
image
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai rămas fără loc de muncă și ai rate la bancă. Soluțiile prin care poți evita executarea silită
playtech.ro
image
Sorin Cârțu, confesiune emoționantă la 71 de ani: „Cea mai grea perioadă din viața mea!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Ce înseamnă trezitul la 04:00 dimineaţa, din perspectiva medicinei chineze
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lista orașelor din România care vor dispărea
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1
click.ro
image
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
click.ro
image
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Joan Crawford profimedia 0897967318 jpg
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist”
image
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1

OK! Magazine

image
Kate a dat rochiile pe un costum masculin! Detaliile burgundy care au transformat o ținută sobră într-una spectaculoasă