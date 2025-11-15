search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Mesajul lui Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov: „Au avut curajul de a spune «nu» dictaturii și minciunii”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, subliniind importanța acestui moment în istoria luptei românilor pentru libertate și demnitate. „Oamenii au avut curajul extraordinar de a spune «nu» dictaturii și minciunii”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan. FOTO: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan. FOTO: gov.ro

Șeful Guvernului a amintit că, în plină dictatură, muncitorii brașoveni au declanșat un protest spontan care s-a transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă împotriva regimului comunist.

„Au avut curajul extraordinar de a spune „nu” dictaturii și minciunii și care au arătat lumii întregi că niciun sistem, oricât de opresiv ar fi, nu poate îngrădi dorința de libertate și demnitate românilor”, a transmis premierul, potrivit Guvernului României.

Potrivit acestuia, revolta din 1987 a reprezentat un „strigăt de disperare și act de curaj colectiv” care a spart zidul tăcerii impus de regimul totalitar și a deschis calea către Revoluția din Decembrie 1989.

„Revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională - ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism.”

Ilie Bolojan a adus un omagiu celor care au avut curajul să înfrunte opresiunea pentru a reda românilor drepturile încălcate zeci de ani:

„Respect față de curajul cu care ei au înfruntat opresiunea totalitară pentru a ne redobândi drepturile și libertățile ce le-au fost încălcate românilor timp de mai multe decenii!”

Premierul a atras atenția și asupra provocărilor actuale. Totodată, în mesajul său, premierul a făcut apel la unitate și responsabilitate civică:

„Astăzi, într-un context regional marcat de provocări de securitate, de campanii de dezinformare și tentative de rescriere a istoriei naționale, avem datoria morală de a proteja adevărul istoric și memoria celor care s-au jertfit pentru libertate, să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia față de un regim ce a încălcat demnitatea umană și să construim împreună o societate rezilientă, întemeiată pe valori democratice”.

