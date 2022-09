Marcel Boloş, despre aderarea la Schengen: Există o perspectivă optimistă

Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat, într-un interviu acordat ziarului Adevărul, că procesul de aderare la Schengen este tot mai aproape.

"Din câte cunosc, există o perspectivă optimistă în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. (..) Perspectiva e foarte optimistă pentru a avea o decizie cât de curând în ceea ce privește integrarea României", a declarat Marcel Boloş la Adevărul Live.

Europarlamentarii români cer integrarea României

Mai mulți europarlamentari români au susținut discursuri în Parlamentul European în vederea procedurii de aderare la Schengen, printre cei care au transmis astfel de mesaje recent fiind Victor Negrescu (PSD), Siegfried Mureșan (PNL) sau Rareș Bogdan (PNL).

„Suntem cu toții martori în acest an la modul în care poporul ucrainean apără valorile europene. Admirăm rezistența lor, spiritul lor de luptă și suntem inspirați de acest lucru aici, în Parlamentul European. Milioane de cetățeni sunt inspirați în întreaga Uniune Europeană. Dorința de a trăi în libertate, în democrație, de a-și decide propriul viitor: aceste lucruri înseamnă să aperi valorile europene. Ucraina are un drum european. Noi, aici, în Parlamentul European, suntem convinși de acest lucru. Am făcut tot ce am putut pentru poporul ucrainean de la începutul crizei și vom continua să facem acest lucru”, a declarat Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului European, cu ocazia venirii șefei Comisiei Europene, pentru a ține discursul despre Starea Uniunii.

„De aceea, doamnă președintă von der Leyen, cu mult înainte ca aderarea la UE să fie posibilă, susținem ceea ce ați prezentat astăzi cu privire la eforturile pe care trebuie să le depunem pentru a apropia Ucraina de piața unică a Uniunii Europene. Fiindcă acest lucru înseamnă libertatea de circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor, a capitalului, va însemna că Uniunea Europeană și Ucraina se vor dezvolta împreună, vor exista mai multe posibilități de a reconstrui și a dezvolta Ucraina. Vom sprijini această inițiativă”, a completat eurodeputatul PNL.

În ultima perioadă, România a dus o ofensivă diplomatică în vedere aderării la spațiul Schengen, mai multe state, printre care Germania, Danemarca sau Franța.