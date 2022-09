Primirea României în Schengen, cerută în PE, de un lider PNL. Mureșan: Va crește securitatea Europei

Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului EPP, a cerut în Parlamentul European ca România să fie primită în Spațiul Schengen cât mai repede, deoarece va crește și mai mult securitatea Europei.

„Suntem cu toții martori în acest an la modul în care poporul ucrainean apără valorile europene. Admirăm rezistența lor, spiritul lor de luptă și suntem inspirați de acest lucru aici, în Parlamentul European. Milioane de cetățeni sunt inspirați în întreaga Uniune Europeană. Dorința de a trăi în libertate, în democrație, de a-și decide propriul viitor: aceste lucruri înseamnă să aperi valorile europene. Ucraina are un drum european. Noi, aici, în Parlamentul European, suntem convinși de acest lucru. Am făcut tot ce am putut pentru poporul ucrainean de la începutul crizei și vom continua să facem acest lucru”, a declarat Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului European, cu ocazia venirii șefei Comisiei Europene, pentru a ține discursul despre Starea Uniunii.

„De aceea, doamnă președintă von der Leyen, cu mult înainte ca aderarea la UE să fie posibilă, susținem ceea ce ați prezentat astăzi cu privire la eforturile pe care trebuie să le depunem pentru a apropia Ucraina de piața unică a Uniunii Europene. Fiindcă acest lucru înseamnă libertatea de circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor, a capitalului, va însemna că Uniunea Europeană și Ucraina se vor dezvolta împreună, vor exista mai multe posibilități de a reconstrui și a dezvolta Ucraina. Vom sprijini această inițiativă”, a completat eurodeputatul PNL.

Măsuri pentru sprijinirea populației

„Mai multe măsuri și mai rapide de sprijinire a cetățenilor din Uniunea Europeană: plafonarea prețurilor la energie, inclusiv a prețurilor la gazul rusesc importat. Utilizarea fondurilor existente pentru interconectivitate energetică, pentru eficiență energetică, pentru reducerea dependenței energetice și pentru investiții în surse regenerabile de energie. Despre asta este vorba în planul «RePowerEU». Finalizăm, doamnă președintă, dragi colegi, munca aici, în Parlamentul European, pentru a ne asigura că banii ajung rapid acolo unde este nevoie de ei. Dar, așa cum ați anunțat astăzi noi măsuri, doamnă președintă von der Leyen, vom lucra împreună și la revizuirea bugetului Uniunii Europene. Vrem să facem mai mult, trebuie să ne asigurăm că în toate aceste domenii avem bani”, a mai afirmat Siegfried Mureșan.

Spre final, vicepreședintele Grupului EPP a cerut primirea cât mai repede cu putință a României în Spațiul Schengen. „În concluzie, doamnă președintă, avem, de asemenea, datoria de a face Uniunea Europeană mai sigură. Am extins NATO pentru că Finlanda și Suedia au dorit să adere și pentru că îndeplinesc criteriile. Ar trebui să facem același lucru pentru spațiul Schengen. De mulți ani, România și Bulgaria îndeplinesc condițiile. Iar acum le îndeplinește și Croația. Noi, în Parlament, avem o poziție clară, Comisia are o poziție clară. Vom fi uniți în a face presiuni asupra Consiliului pentru realizarea acestui obiectiv deoarece extinderea spațiului Schengen înseamnă mai multă securitate pentru noi toți”, a conchis Mureșan.

Eurodeputatul liberal este unul dintre cei mai activi aleși ai României în ceea ce privește susținerea accelerării demersurilor de primire a României în Spațiul Schengen, el fiind mult timp și purtător de cuvânt al EPP.