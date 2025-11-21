search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
MAI prezintă măsurile de siguranță pentru campania electorală din Capitală. Cum poate fi eliberată Cartea electronică de identitate

Publicat:

Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a prezentat vineri, 21 noiembrie, principalele măsuri luate în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din decembrie.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Pe 22 noiembrie începe campania electorală și se încheie pe 6 decembrie, cu o zi înainte de alegeri.

Amintim că pe 7 decembrie vor avea loc alegeri locale parțiale pentru primarul General al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din 12 localități:

  • orașul Găești din Dâmbovița 
  • comunele Marga din Caraș Severin, 
  • comuna Remetea din Bihor, 
  • comuna Mihai Eminescu din Botoșani, 
  • comunele Dobromir și Lumina din Constanța, 
  • comuna Sopot din Dolj, 
  • comuna Vânători din Iași, 
  • comuna Valea Ciorii din Ialomița, 
  • comuna Cârța din Sibiu, 
  • comunele Poienile de sub Munte și Șieu din Maramureș.

Potrivit cadrului legal, campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe cu 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor, subliniază MAI.

În această perioadă, MAI este responsabil de menținerea ordinii publice, cu accent pe județele și localitățile unde au loc alegeri, asigurarea măsurilor necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor electorale și verificarea tuturor semnalărilor de posibile incidente electorale.

Totodată, efectivele MAI asigură securitatea buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării pe timpul operațiunilor de tipărire, confecționare, transport și depozitare.

De asemenea, MAI are în responsabilitate asigurarea măsurilor de protecție la sediile birourilor electorale:

  • Biroul electoral de Circumscripție a Municipiului București, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Buzău, birourile electorale județene Constanța și Maramureș
  • Oficiile electorale de sector ale Municipiului București
  • Biroul de circumscripție orășenească Găești
  • și cele 11 Birouri electorale de circumscripție comunale.

MAI spune că are experiență în gestionarea campaniilor electorale și că a luat toate măsurile pentru desfășurarea lor în siguranță. Sesizările vor fi tratate cu profesionalism și echidistanță, prioritatea fiind respectarea legii.

MAI explică cum poate fi eliberată Cartea electronică de identitate

„Pot vota cetățenii români, care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua alegerilor, și cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene care au reședința sau domiciliul pe teritoriul țării noastre.

Reamintim că, pentru a vota, cetățenii români au nevoie de un act de identitate valabil, precum – Carte Electronică de Identitate, Carte de Identitate Simplă, Carte de Identitate model 1997, Carte de Identitate Provizorie sau Buletin de Identitate. Le recomandăm cetățenilor care intenționează să voteze să  verifice dacă documentul lor este valabil, iar dacă nu este, să solicite unul nou”, transmite MAI.

Cartea electronică de identitate (CEI) poate fi eliberată în mai puțin de 10 zile în țară, iar pentru București vorbim de un termen mai scurt, chiar 3 zile.

MAI anunță că cererea pentru CEI poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor, indiferent de domiciliu, iar documentul poate fi ridicat de la orice alt serviciu ales.

De asemenea, votanții cu carte electronică nu trebuie să aducă dovada domiciliului/reședinței: la scanarea actului, adresa apare automat în sistemul electronic de monitorizare a prezenței la vot. Tot ce trebuie să facă este să prezinte actul operatorului, ca și în cazul vechiului buletin.

MAI anunță că votarea cu CEI este posibilă datorită unui mecanism de validare a datelor furnizat STS, iar dreptul de vot se exercită doar în localitatea de domiciliu sau reședință, cu condiția ca reședința să fie stabilită cu cel puțin 6 luni înainte de scrutin.

Pentru a sprijini cetățenii, ministerul a realizat clipuri informative despre regulile electorale și principalele interdicții.

Totodată, MAI avertizează asupra dezinformării în mediul online, care se realizează prin mesaje false, deepfake-uri și conturi imitând site-uri oficiale, care urmăresc să afecteze integritatea procesului electoral. Cetățenii sunt încurajați să rămână vigilenți și să se informeze doar din surse oficiale verificate.

