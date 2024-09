Ludovic Orban va candida la funcţia de preşedinte. Alianța de dreapta care îl va susține în cursa pentru Cotroceni

Ludovic Orban a anunţat luni, în Parlament, că va candida pentru funcţia de preşedinte al României. Tot luni, liderul formaţiunii Forţa Dreptei şi cel al liderul PMP, Eugen Tomac, au anunţat şi constituirea unei alianţe între cele două grupuri politice.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României. Am o carieră politică de peste 30 de ani, în care am urcat, treaptă cu treaptă, pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni”, a anunţat Ludovic Orban la Parlament.

Ludovic Orban a ţinut să precizeze că întreaga sa carieră s-a bazat pe de muncă şi efort şi că întotdeauna a ales drumul corect, chiar dacă a fost mult mai greu.

„Candidatura mea vreau să însemne un mesaj de încredere şi speranţă în viitorul ţării noastre şi în şansa fiecărui român de a reuşi în viaţă”, a mai spus Ludovic Orban.

Alături de el s-a aflat liderul PMP, Eugen Tomac, care a declarat luni că se bucură că se naşte un pol politic de dreapta, autentic, pregătit de cea mai importantă bătălie din acest an.

„Partidele noastre, PMP şi Forţa Dreptei, au decis astăzi, în forurile de conducere, să pună bazele unei noi alianţei politice. Astăzi se naşte o adevărată forţă de dreapta, formată din PMP şi Forţa Dreptei, o alianţă politică liberal-conservatoare, care va intra în bătălia de la alegerile prezidenţiale şi parlamentare”, a spus Eugen Tomac.

„Astăzi, am anunțat decizia de a candida la președinția României. Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară au pus bazele unei alianțe liberal-conservatoare pentru a participa împreună la alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an”, a scris pe Facebook, la rândul său, Ludovic Orban.