Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului: „Îmi doresc ca vocea colegilor mei profesori să fie ascultată"

Printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan publicată, vineri, în Monitorul Oficial, Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași (din partea PNL), a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Antoci devine consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. FOTO Fb Luciana Antoci
Antoci devine consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. FOTO Fb Luciana Antoci

Luciana Antoci este profesoară de Limba și literatura română din 2003 la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași și a fost inspector școlar general adjunct (2020–2021), apoi inspector școlar general al județului Iași între 2021 și martie 2025, iar ulterior, prefect al județului Iași.

„Prin decizia de numire în funcția de Consilier de stat emisă astăzi de Prim-Ministrul României, domnul Ilie Bolojan, revin în domeniul educațional unde mi-am consolidat formarea inițială și continuă și unde am activat aproape trei decenii neîntrerupt. Asumarea unui rol de responsabilitate în administrația publică centrală reprezintă pentru mine o datorie și o oportunitate deopotrivă. Cunosc în profunzime lumea școlii, din prisma diverselor roluri și ipostaze pe care le-am traversat de-a lungul timpului ca elev, student, masterand, doctorand, profesor de limba și literatura română, inspector pentru management instituțional, inspector general adjunct, inspector general și prefect.Toate aceste roluri mi-au permis să explorez și să cunosc, din diverse perspective, mecanismele de funcționare și reglare a sistemului de educație, cadrul legislativ general și specific, segmentul de performanță, dar și limitările sau zonele de vulnerabilitate”, a scris Luciana Antoci, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Îmi doresc să deschid linii consolidate de dialog real”

 Luciana Antoci are un doctorat în științele educației, obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și spune că își dorește să facă auzită vocea colegilor săi profesori.

„În aceast context social și educațional marcat de neliniști și tensiuni, de frământări și nemulțumiri, îmi doresc să deschid linii consolidate de dialog real și de comunicare cu sens între decidenți și oamenii școlii, să creez contexte adecvate în care vocea colegilor mei profesori să fie ascultată, iar problemele sistemice care s-au accentuat în ultimii ani să-și găsesească rezolvări adaptate la orizontul de nevoi al comunităților din care face parte școala”, a spus noul consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi se află pe ordinea de zi un punct care se referă

Eliberarea din funcțiea a  de prefect al județului Iași, în care Luciana Antoci a fost numită de PNL în urmă cu șase luni, a fost pe ordinea de zi a ședinței de guvern de joi, 11 septembrie. 

„Este eliberată din funcție pentru că vine pe un post la centru”, au explicat surse guvernamentale, joi, pentru HotNews

Printr-o altă decizie publicată, vineri, în Monitorul Oficial, şeful Executivului i-a acordat calitatea de consilier onorific al prim-ministrului lui Nicolae-Dragoş Garofil.

