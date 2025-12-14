Soțul consilierei lui Ilie Bolojan a semnat petiția pentru justiție. Alin Bodnar acuză încălcarea independenței judecătorilor

Judecătorul Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România este printre cei 800 de foști si actuali magistrați care au semnat lista de susținere a celor din reportajul Recorder. Căsătorit cu consiliera lui Bolojan, Bodnar îl implică indirect și pe premier.

România este mai scindată ca oricând, iar odată cu aceasta magistrații se împart în două tabere principale. Din prima fac parte cei care își susțin colegii care au apărut în documentarul „Justiție capturată”, iar în cealaltă se află cei situați pe o poziție opusă. Primii, 800 la număr, au semnat o listă de susținere pentru cei care au apărut în reportajul Recorder și susțin că apără Justiția de abuzuri și de cei care urmăresc să saboteze activitatea judecătorilor și a procurorilor.

Judecătorul căsătorit cu consiliera lui Bolojan, implicat activ

Din această tabără face parte și judecătorul Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România. Indirect, prezența sa pe listă, unde și-a depus semnătura, îl implică și pe premierul Ilie Bolojan. Motivul este dat de faptul că Alin Bodnar este căsătorit cu Bianca-Teodora Firezar, consilierea fostului președinte interimar, actualmente prim-ministru, Ilie Bolojan.

Bodnar solicita încă din septembrie 2024 Curții de Justiție a Uniunii Europene să precizeze dacă OUG 62/2024, care obligă instanțele să suspende procesele pe drepturile salariale în cazul sesizării ICCJ pentru HP-uri, încalcă Tratatul privind Funcționarea UE. Bodnar reclama că ordonanța „diminuează capacitatea judecătorilor investiți cu dosarele respective de a soluționa cauzele în mod autonom”, scrie Știri din Bucovina.

Practic, cele două tabere se încaieră într-o luptă crâncenă, în care miza este cine va controla în final justiția. De partea semnatarilor petiției se află și Laura Codruta Kovesi, fosta şefǎ a DNA demisǎ înainte de a prelua conducerea EPPO. Lor li s-au adaugat şi câțiva judecători și procurori pensionați. Fiecare are propriile argumente, expuse într-un scandal care ține capul de afiș la scurt timp după alegerile pentru Primăria Generală București.

În paralel, mai mulți membri ai societății civile au ieșit în stradă în București și în marile orașe ale țării pentru a-și arăta revolta față de modul în care este condusă și organizată Justiția din România.