Schimbări în echipa prezidențială. O consilieră a cerut eliberarea din funcție, după o activitate de 10 ani

Sandra Pralong, fostă consilieră a lui Klaus Iohannis, a fost eliberată din funcție de președintele interimar Ilie Bolojan, după aproape zece ani de activitate.

Ilie Bolojan a eliberat-o, luni, pe Sandra Pralong, din funcţia de consilier de stat, începând cu data de 1 aprilie 2025.

„Preşedintele interimar Ilie Bolojan a semnat luni, 31 martie 2025, decretul privind eliberarea din funcţia de consilier de stat a doamnei Sandra-Marilyn-Andreea Pralong, la cerere, începând cu data de 1 aprilie 2025”, transmite Administraţia Prezidenţială.

Sandra Pralong a fost numită consilier de stat la data de 27 august 2015, de către preşedintele Klaus Iohannis. Sandra Pralong este autor, politolog și activist civic.

Aceasta are titlul de doctor în Științe Politice, obținut cu distincție la Paris (2008) și a absolvit trei programe de master în marketing (Elveția, HEC Lausanne, 1981), relații internaționale/ diplomație (SUA, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, 1985) și filosofie politică (SUA, Columbia University, New York, 1997).

Născută în România, aceasta a emigrat în timpul regimului comunist. S-a întors în România în 1990 de la New York, unde era director de promovare (comunicare) al săptămânalului internațional Newsweek. Timp de doi ani, a fost consiliera personală a fostului președinte Emil Constantinescu. În 2012, ea a candidat din partea Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat pentru un loc de senator, însă fără succes. În primul mandat al lui Klaus Iohannis, la 27 august 2015, a fost numită în funcția de consilier de stat la Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor.

Ilie Bolojan l-a decorat pe ambasadorul Israelului în România

Tot luni, 31 martie, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat decretul de decorare a lui Reuven Azar, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statului Israel în România, în perioada 2022-2024.

„În semn de înaltă apreciere pentru contribuția importantă în susținerea și dezvoltarea relațiilor politice, economice și culturale dintre România și Statul Israel, pentru rolul determinant în promovarea și cunoașterea în plan internațional a culturii și tradițiilor evreiești din țara noastră, precum și pentru promovarea României în lume, președintele Ilie Bolojan a conferit Ordinul Național «Pentru Merit» în grad de Mare Cruce Excelenței Sale domnului Reuven Azar, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statului Israel în România, în perioada 2022-2024”, se arată într-un comunicat emis de Administrația Prezidențială.