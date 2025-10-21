search
Marți, 21 Octombrie 2025
Lipsa de transparență în Guvern. Cine sunt miniștrii fără CV-uri și declarații de avere publice

Publicat:

Unii membri ai Guvernului au renunțat să mai publice declarațiile de avere sau de interese pe site-ul Executivului, profitând de o decizie a CCR care le elimină această obligație. Deși premierul Bolojan promitea transparență și menținerea acestor informații publice, mai mulți miniștri continuă să țină ascunse aceste documente, chiar și după ce lipsa lor a fost semnalată. În plus, cei mai mulți nu și-au făcut public nici CV-ul.

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut public, pe 8 august, tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României. De asemenea, i-a îndemnat să publice documentele și pe site-urile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze această practică în cazul tuturor demnitarilor din instituțiile respective.

Trei membri ai Guvernului nu au publicat declarația de avere

La luni distanță, la începutul lunii octombrie, doar 11 membri din cei 19 ai Guvernului aveau aceste informații publicate pe pagina Guvernului. Între timp, după ce subiectul a fost semnalat într-o conferință de presă au mai fost publicate declarațiile de avere în cazul a 5 miniștri: Radu Marinescu (PSD), Daniel David (PNL), Florin Barbu (PSD), Diana Buzoianu (USR) și Bogdan Ivan (PSD).

Alți trei membri, Alexandru Nazare (PNL), Oana Țoiu (USR) și Marian Neacșu (PSD) nu au în continuare nicio declarație de avere publică pe pagina Guvernului.

Fără declarație pe pagina ministerului

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Pe pagina ministerului de Finanțe, ultima declarație de avere a actualului ministru, Alexandru Nazare, a fost publicată în 2021, atunci când acesta a mai deținut portofoliul. Potrivit acestui document, Nazare a moștenit 3 terenuri și o clădire în 2015, în Vrancea și Brăila. Acordase un împrumut de 20.000 de euro, scadent în 2025. Între veniturile sale se număra indemnizația de senator, salariul de ministru, indemnizația de membru CA în Autoritatea Aeronautica Civila Romana R.A. pe august-noiembrie 2020 - 57.817 гon, indemnizația de membru CA în Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe ianuarie-decembrie 2020 - 92.760 гon, indemnizația de membru CA în Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. pe ianuarie-iunie 2020 - 36.774 ron și indemnizația de membru CA în SNTFC "Calatori" SA pe aprilie-august 2020 - 10.666 ron.

Oana Țoiu, ministrul de Externe

Declarația de avere a Oanei Țoiu este disponibilă pe pagina Parlamentului, aceasta fiind și deputat în legislatura actuală. În schimb, pe pagina Ministerului de Externe, pe care îl conduce, ultima declarație de avere a unui ministru disponibilă la informații de interes public este cea a fostului ministru Bogdan Aurescu.

Potrivit ultimei declarații depuse la începutul anului pe pagina Parlamentului, Oana Țoiu a avut anul trecut venituri obținute de pe urma funcției de deputat, fiind acum la al doilea mandat. Pe declarația sa de avere mai apare o casă în București, pe numele soțului, dobândită printr-un contract de schimb în 2023, un apartament dobândit prin donație de către soț în 2022 și un apartament în Grecia, pe care Oana Țoiu este co-proprietar, fiind cumpărat în 2018. Tot aici mai apare un teren intravilan, în București, tot pe numele soțului, dobândit prin contract de schimb în 2023. Documentul mai arată că Țoiu a acordat un împrumut de 50.000 de lei USR-ului.

Marian Neacșu, vicepremier

Precum în cazul Oanei Țoiu, și documentele aferente declarației de avere și CV-ului vicepremierului Marian Neacșu sunt disponibile pe pagina Parlamentului. Potrivit declarației de avere publicate la începutul anului, deține în proporție de 50% o casă de vacanță în Tulcea, construită în 2005, mai are un apartament cumpărat în 1992, în Slobozia și un alt teren intravilan pe care este co-proprietar, cumpărat în 2004.

Neacșu a acordat împrumuturi și deține acțiuni în mai multe societăți comerciale. Are venituri și de la Secretariatul General al Guvernului – 194.683 lei și de la Exim Bank -252542 lei. A mai trecut și dividende de la Delta Travel SRL Slobozia – 30.000 lei.

10 membri ai Guvernului nu au publicat CV-ul

În același timp, 10 din cei 19 membri ai Guvernului nu și-au publicat CV-ul: Marian Neacșu (PSD)- vicepremier fără portofoliu; Cătălin Predoiu (PNL) - ministru de Interne; Ionuț Moșteanu (USR) - ministru al Apărării; Ciprian Constantin Șerban (PSD) - ministru al Transporturilor; Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanțelor; Bogdan Ivan-Gruia (PSD) - ministru al Energiei; Florin Rogobete (PSD) -ministru al Sănătății; Oana Țoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe; Florin Manole (PSD) - ministru al Muncii și Radu Miruță (USR) - ministru al Economiei.

Singurul partid din Guvern care a respectat în continuare publicarea acestor informații a fost UDMR. Toți reprezentanții Uniunii au publicat atât documentele referitoare la declarația de avere, cât și CV-urile.

