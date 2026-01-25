Între promisiunile neîndeplinite ale politicienilor sau chiar scandalurile cu privire la plagiate sau CV-urile aleșilor, o propunerea recentă a doi foști miniștri, membri USR, ridică semne de întrebare cu privire la mandatele aleșilor.

Claudiu Năsui și Cristina Prună, foști membri ai USR și foști miniștri, aflați la al treilea mandat în Parlamentul României, au propus ca toate funcțiile publice din USR – parlamentari, primari, europarlamentari – să fie supuse unei limitări a numărului de mandate.

Politologul George Jiglău consideră că „propunerea și limitarea numărului de mandate are sens, mai ales atunci când vorbim de funcții publice alese, care sunt unipersonale, adică primari și președinte". Cu toate acestea, „când e vorba de parlamentari, europarlamentari, membrii de consiliu local, aici e o discuție un pic mai complicată, pentru că ei sunt în membri aleși, dar sunt membri în niște adunări colective”, explică acesta, punctând că limitarea ar trebui aplicată diferențiat.

„E o propunere care merită discutată mai amplu. Avem tot felul de personaje care s-au obișnuit cumva cu funcția publică și care încep să nu mai facă disocierea între caracterul temporal al funcției și să considere că ei însuși sunt instituția pe care o conduc cu mandate limitate. Și atunci, cred că principul ăsta al limitării prezenței unei singure persoane într-o anumită funcție este ceva care ar trebui luat în calcul în sens mai larg, ca o modalitate de a asigura un pic de sănătate în democrațiile noastre peste tot. Deci nu e doar o problemă românească în momentul ăsta.

Propunerea asta țintește într-o chestiune mai de fond, legislația noastră electorală, prin care îi alegem pe cei care ocupă funcții, și anume, faptul că nu este uniformă. Deci noi avem limitarea numărului de mandate mai degrabă în momentul ăsta doar la președinte și atât. Ceea ce este o excepție pe care niciodată nu a lămurit-o nimeni. Și, evident, o excepție importantă. Am putea zice că este cea mai importantă funcția aleasă.(...) Eu cred că primarii, în anumite chestiuni, ar putea să aibă un rol chiar mai important”.

Rolul partidelor în reforma clasei politice

Totuși, politologul punctează că nu există „o soluție miraculoasă" pentru reforma clasei politice. „Din anii 90’ se tot caută acea soluție care să rezolve calitatea clasei politice. Votul uninominal, votul în două tururi. Nu există. Deci sunt mici chestii care se pot face. Dar așa, rezolvarea problemelor din politica românească de o chestiune care se face undeva în legislația electorală este o apă de ploaie”.

Potrivit politologului, clasa politică s-a tot reînnoit, ceea ce nu s-a schimbat însă este felul în care se face politică: „Această propunere cu limitarea numărului de mandate ar putea fi un pas într-o direcție care să ajute”, dar trebuie „însoțită de multe alte lucruri despre care trebuie să vorbim”.

„Avem nevoie de mulți ani de genul ăsta pentru ca antipatia față de politicieni să înceapă să fie atenuată” - George Jiglău, politolog

„Orice ar face în momentul ăsta, nu va dispărea sentimentul de frustrare care există în populație față de politicieni. Deci, e atâta de înrădăcinat încât trebuie să treacă mulți ani de politică făcută bine, coerent, altfel decât până acum, cu figuri competente și performante și simpatice la televizor. Dar avem nevoie de mulți ani de genul ăsta pentru ca antipatia față de politicieni să înceapă să fie atenuată, ca nu o să dispară complet niciodată”, mai punctează acesta.

Cu privire la soluții, politologul punctează că „sâmburele problemei” ține de partide: „Dacă partidele nu schimbă felul în care își selectează oamenii și nu pun competența și buna credință, dacă nu le pun pe astea pe primul plan și vorbim în continuare de criterii, de simpatii personale, clientelare, financiare, și așa mai departe, atunci nu se va schimba nimic".

„Nu putem găsi 100 de parlamentari buni”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat într-o emisiune la Digi24 că, în opinia sa, problema fundamentală a țării este calitatea reprezentanților politici, explicând că și-ar „dori o clasă politică în care să nu mai avem întâmplări cu oameni care au șapte clase și intră în Parlament. O clasă politică care trebuie să se concentreze pe o Românie a viitorului”.

În același timp, el a punctat că „n-avem nevoie de 460 de parlamentari, pentru că noi nu putem găsi 100 buni. Ar trebui să facem ceva să creștem calitatea clasei politice”.