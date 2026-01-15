CV-urile și declarațiile de avere păstrate la secret. Ce politicieni ai Puterii au omis să mai publice documentele

CV-urile a 100 de parlamentari, în special din grupul AUR, lipsesc de pe site-ul Legislativului. Și pe site-ul Guvernului condus de Ilie Bolojan, mai mulți membri ai Cabinetului nu au publicat CV-ul sau declarația de avere. În unele cazuri, documentele apar pe paginile ministerelor sau ale Parlamentului, în altele lipsesc complet.

În Parlament, toți deputații și senatorii au completat declarațiile de avere, însă unele dintre ele nu au mai fost actualizate de la începutul anului trecut. Un exemplu este senatorul UDMR Levente Novak.

Aproximativ 100 de parlamentari nu au CV-urile publicate, cei mai mulți fiind de la AUR (21 de deputați), urmați de PSD (20 de deputați). La grupurile POT și SOS situația a rămas neschimbată în ultimele luni. Mai puțin de 20 de aleși au completat recent aceste informații, iar printre cei care nu au publicat niciun document se numără și doi parlamentari care și-au început mandatele în noiembrie și decembrie.

Noii membrii fără CV

Este vorba despre Oana Matache (PSD), care l-a înlocuit pe fostul premier Marcel Ciolacu pe 23 decembrie în funcția de deputat, dar și despre Florin Mircea (PSD), care și-a început mandatul pe 10 noiembrie, după demisia fostului deputat PSD Vasilică Priceputu.

În total, 82 de deputați și 18 senatori nu și-au publicat CV-ul. În cazul PSD se numără membri afiliați, adică demisionari din partidele suveraniste ajunși recent în Parlament: Cosmin Andrei, Dorin Popa și Ecaterina Szoke. Și ministrul Justiției, Radu Marinescu, se regăsește în lista deputaților PSD fără CV. Documentul este însă publicat pe pagina guvernului, alături de declarația de avere și de declarația de interese. La PNL 5 deputați și-au publicat CV-ul, însă lista celor cu lipsuri este completată de fosta membră AUR Andreea Firuța Neacșu.

În cazul grupului PACE-întâi România de la Senat, 11 din cei 12 membri au omis să depună documentul, în timp ce în cazul grupului neafiliaților de aici este vorba despre doi din cei 4 membri ai grupului.

Declarație de avere lipsă pe pagina Guvernului

Oana Gheorghiu

Unul dintre miniștri care nu are toate documentele publicate pe pagina Guvernului este vicepremierul Oana Gheorghiu. În cazul acesteia se regăsește doar CV pe pagina care îi este dedicată.

Declarația sa de avere a fost însă publică în contextul preluării funcţiei de membru în comitetul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sanatate.

Radu Miruță

În cazul ministrului Apărării, Radu Miruță, lipsește CV-ul de pe pagina Guvernului. Documentul este însă publicat pe pagina Parlamentului, alături de celelalte, acesta fiind și deputat USR.

Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare are doar declarația de avere și pe cea de interese pe pagina dedicată de la Guvern. Pe pagina ministerului de Finanțe ultima declarație de avere a actualului ministru, Alexandru Nazare, a fost publicată în 2021, atunci când acesta a mai deținut portofoliul.

CV-ul său se regăsește pe pagina Parlamentului, fiind fost deputat în pertioada 2020-2024. Acolo însă nu este publicată și declarația de avere.

Oana Țoiu

Și în cazul ministrului de Externe, Oana Țoiu, lipsește CV-ul de pe pagina Guvernului. Sunt doar declarațiile de avere și de interese.

Declarația de avere a Oanei Țoiu este disponibilă pe pagina Parlamentului, aceasta fiind și deputat în legislatura actuală. În schimb, pe pagina ministerului pe care îl conduce nu apare.

Ciprian Constantin Șerban

Ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, a publicat declarația de avere și pe cea de interese pe pagina Guvernului, însă nu și CV-ul. El este însă și deputat PSD, fost șef al Camerei Deputaților, documentele regăsindu-se complet pe pagina Parlamentului.