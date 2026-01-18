Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că a lăsat Craiova și Ford fără căldură

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la premierul Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă, acuzându-l că, prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură.

„Această centrală aparţine Guvernului României, şi nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să facă investiţii decât Guvernul României. În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat, prin memorandum, Guvernului României suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparaţii la grupurile energetice. Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, a considerat că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească, deşi această societate introduce în bandă 100 de Megawaţi în fiecare an, această societate asigură încălzirea oraşului Craiova. Această societate asigură de asemenea energia necesară pentru producătorul Ford, care este al doilea producător din România şi al doilea plătitor de taxe din România", a declarat Olguţa Vasilescu, potrivit Agerpres.

Edilul susține că refuzul de a oferi suma de 350 de milioane, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, a dus la neefectuarea de reparații la Electrocentrale Craiova.

„Nu s-au făcut reparaţii la grupurile energetice şi din această cauză am avut mai multe situaţii în această iarnă, vreo cinci, în care pur şi simplu populaţia Craiovei a rămas fără încălzire pentru o perioadă de 24 de ore şi mai bine şi de asemenea firma Ford a trebuit să-şi întrerupă producţia”, a punctat aceasta.

Lia Olguța Vasilescu a cerut, prin intermediul ministerului Energiei, o nouă sumă de 50 de milioane lei, pentru montarea a trei cazane: „Acestea ar urma să asigure încălzirea Craiovei şi de asemenea producţia pentru Ford pentru o perioadă de cel puţin trei ani de acum înainte fără niciun fel de avarii. Sperăm să plătească aceşti bani domnul Ilie Bolojan, pentru că Primăria Craiova nu poate să investească într-o societate care-i aparţine".

Edilul a ținut să puncteze faptul că primăria nu poate interveni deoarece nu poate investi legal bani într-o societate care aparține Guvernului. De asemenea, Lia Olguța Vasilescu susține că situația de la Electrocentrale Craiova este tot din vina statului, pentru că statul a obligat companiile care produceau energie pe cărbune să plătească certificate de carbon la sume exorbitante, pe care nu şi le-au permis.

Primăria a vrut să cumpere activele care țin de termoficare

Primăria Craiova a trimis în iulie 2025 o scrisoare de intenţie pentru cumpărarea de la Electrocentrale a activelor necesare producerii agentului termic: terenurile, construcţiile şi instalaţiile tehnologice aferente sistemului de transport al agentului termic deţinute în prezent de societate.

În urmă cu un an, actuala conducere a Electrocentrale Craiova a desfiinţat postul de director de producţie, iar tablotierii - operatorii din camera de comandă (cazan şi turbină) - au demisionat în masă.

Directorul general al Electrocentrale Craiova, Lorena Voican, a declarat atunci că s-a făcut o modificare în organigramă ca urmare a ordonanţei şi a adresei ministerului de reorganizare la nivel de societate.

Insolvență la Electrocentrale Craiova

Electrocentrale Craiova era pe pierdere, ca de altfel toate termocentralele pe cărbune, pentru că peste 50% din costuri merg către certificatele de CO2, iar Complexul Energetic Oltenia era pe plus fiindcă a primit ajutor de stat de peste un miliard de euro în trei ani. Electrocentrale Craiova SA a intrat oficial în procedura generală de insolvenţă. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, care a admis cererea formulată de societate. Următorul termen de judecată a fost stabilit în luna martie 2026.

Electrocentrale Craiova S.A. s-a înființat în data de 30 septembrie 2022, în urma unei externalizări a activității de producere a energiei din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CE Oltenia). Divizarea a fost parte a unui plan de restructurare și decarbonizare, menit să eficientizeze activitatea termocentralei și să faciliteze atragerea de fonduri europene (ex. PNRR) pentru modernizare. La momentul separării, societatea a preluat activele termocentralei și infrastructura operațională, personalul aferent și o parte semnificativă din datorii rezultate din operațiunile istorice ale CET.

Electrocentrale Craiova produce energie electrică pentru sistemul energetic național și energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al municipiului Craiova. Societatea asigură încălzire și apă caldă pentru peste 46.000 de apartamente, instituții publice, școli, spitale, agenți economici și abur tehnologic pentru uzina Ford Otosan.

Societatea funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei ca entitate de stat și joacă un rol strategic în sistemul energetic și de termoficare al regiunii.