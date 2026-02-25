Lege dură împotriva agresorilor sexuali, adoptată de Parlament: interdicție la angajare în școli, spitale și centre pentru persoane vulnerabile

Agresorii sexuali condamnați nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire, după ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie. Actul normativ mai are nevoie doar de promulgare pentru a intra în vigoare.

Potrivit proiectului, este vorba de agresorii sexuali condamnați, înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane. Aceștia nu vor mai putea lucra în școli, spitale, centre de îngrijire sau în instituții din domeniul educației fizice și sportului, fie ele publice sau private.

Noua reglementare prevede interdicția încheierii unor contracte de muncă sau de voluntariat cu entități din sistemele de învățământ, sănătate, protecție socială și sport, precum și cu orice instituție publică sau privată a cărei activitate presupune contact direct cu minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile.

De asemenea, interdicția se aplică și în cazul activităților care implică examinarea fizică ori evaluarea psihologică a unei persoane.

„De azi, există un pic mai multă protecție pentru minori și persoanele vulnerabile față de agresorii sexuali condamnați. Legea menționează acum foarte clar că aceștia, dacă sunt înscriși în Registru, nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre de îngrijire. De asemenea, Registrul va conține și informații privind locul lor de muncă, o informație care până acum lipsea”, a declarat senatorul Ștefan Pălărie, potrivit unui comunicat USR.

În plus, persoanele înscrise în Registru vor avea obligația de a comunica Poliției date despre angajatorul sau entitatea cu care au încheiat un contract de muncă, de voluntariat sau alte raporturi similare.

Senatorul USR a precizat că, în forma finală a legii, a fost eliminată prevederea care ar fi permis Poliției să verifice și situația agresorilor deja angajați în instituțiile vizate, pentru a se asigura încetarea contractelor. „Îmi doresc să revenim cu un proiect de lege care să închidă tot acest cerc, pentru siguranță completă în fața acestor personaje cu risc mare de recidivă”, a adăugat acesta.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne la momentul depunerii inițiativei, în Registrul național automatizat al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane sunt înscrise peste 65.000 de persoane.

Registrul agresorilor sexuali a fost înființat în 2019, printr-o lege adoptată de Parlament, având printre inițiatori mai mulți parlamentari USR.

Proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie a fost adoptat de Parlament și mai are nevoie doar de promulgare pentru a intra în vigoare.