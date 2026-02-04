search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Kelemen Hunor: România trebuie să clarifice cu SUA chestiunea anulării alegerilor din 2024, altfel credibilitatea este în joc

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că este esențial ca România să clarifice cu autoritățile americane aspectele legate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, altfel credibilitatea țării ar putea fi afectată pe termen scurt. Afirmațiile au fost făcute după raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, în care se face referire la anularea scrutinului din România.

FOTO: Inquam Photos
FOTO: Inquam Photos

„Noi, în societate, în continuare avem această dezbatere despre anularea alegerilor din 2024. Sigur, niciodată nu o să fie toată lumea lămurită, dar măcar marea majoritate a oamenilor trebuie lămurită, trebuie explicată. Deci, avem o problemă în interiorul României. După aceea avem o problemă cu partenerul nostru strategic, cu Statele Unite. (...) Deci, în acest punct de vedere, trebuie să lămurim și cu americanii această chestiune, altfel va fi dezastru pe termen scurt, fiindcă credibilitatea noastră este în joc, credibilitatea rămâne”, a declarat Kelemen Hunor la Europa FM.

Liderul UDMR a subliniat că singura soluție viabilă în prezent este un raport din partea Parlamentului României, întrucât serviciile secrete „nu o să vină niciodată cu niciun raport, că nu e treaba lor”, iar președintele nu poate veni cu mai mult, deoarece coordonează activitatea acestora.

„Și, la un moment dat, printr-un control parlamentar asupra SRI-ului, sau printr-o comisie specială, asta poate fi stabilită, este în interesul statului român să facă lumină”, a adăugat Kelemen Hunor.

Acesta a mai precizat că subiectul urmează să fie discutat și la Conferința de Securitate de la Munchen, programată spre 20 februarie.

Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, inclusiv România, începând din 2023, susținând că aceasta ar fi presat platformele online să cenzureze discursul politic. Comisia menționează că documentele nepublice ridică îndoieli asupra acuzațiilor privind interferența rusă, care ar fi dus la anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024.

