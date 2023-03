Ironii și atacuri la votul privind legea pensiilor speciale: Nu vrem să eliminăm pe nimeni, că suntem toți oameni pe acest pământ

Aleșii Coaliției și cei ai Opoziției s-au ironizat și atacat în timpul dezbaterilor pentru votarea din plenul Senatului a legii pensiilor speciale, PSD declarându-se mulțumit de proiect, în timp ce USR a evidențiat că a fost ratată reforma.

Startul ironiilor au avut loc după ce secretarul de stat trimis de Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, a precizat că prin proiectul de lege sunt diminuări „de până la 81%”. În schimb, senatorul Ștefan Pălărie, de la USR, a precizat că prin noile prevederi, pensia de militar a lui Nicolae Ciucă, de aproximativ 18.000 de lei în prezent, va fi redusă cu doar 550 de lei. „Nu mută nicio pensie pe principiul contributiviății”, a evidențiat USR-istul.

Un alt ales al Opoziției i-a reproșat lui Vasilcoiu că nu este eliminată nicio pensie specială. „Nu vrem să eliminăm pe nimeni, că suntem toți oameni pe acest pământ”, a fost replica ironică a lui Vasilcoiu.

„Sunt unii specializați în sală care vin să stoarcă o lacrimă cetățeneanului român profitând de inegalitpțile din sistemul de pensii (...) Într-o perioadă a emoțiilor, argumentele logice nu mai sunt ascultate. Cei care vin azi să ne spună să tăiem pensiile speciale, sunt cei care au pus prevederile în PNRR. Au introdus, noaptea ca hoți, aceste prevederi, fără nicio dezbatere publică. Ați ieșit pe ușa din spate (...) Încercați azi să luați ciorba de pe foc cu mâna altuia”, a subliniat Radu Oprea, liderul de grup al senatorilor PSD.

Social-democratul a punctat faptul că propunerea legislativă, aceasta a fost realizată în conformitate cu consultantul Banca Mondială. „Banca Mondială spune și furnizează soluții care sunt prinse în această inițiativă legislativă care vine și atacă frontal problema inegalităților. Nicio pensie nu va putea să fie mai mare decât salariul, la momentul pensionării”, a completat Oprea. „Se impozitează veniturile necontributive, deci scade ecartul inegalității” a conchis Oprea.

Virgil Guran, vicepreședinte al PNL pe probleme de apărare, a mers și a pledat pentru scoaterea din reformă a pensiilor militarilor, care nu sunt nici „nesimțite”, nici „speciale”.

Cerere de retrimitere la comisii

Opoziția a solicitat de mai multe ori retrimiterea rapidă la comisii a proiectului de lege pentru a fi amendat, astfel încât acestea să fie aduse cât mai aproape de principiul contributivității.

„Românii au spus de mii d eori, fără pensii speciale, fără pensii speciale (...) Pensiile reprezintă un sistem de solidaritate între generații, nu de segregare socială”, a afirmat la rândul său Rodica Boancă, reprezentantă a AUR în Senat. Boancă a subliniat că va cere lui Ciucă sancționarea lui Vasilcoiu, căruia i-a transmis să-i fie rușine pentru modul în care s-a comportant în plen, având un comportament sfidător.

După cum a arătat „Adevărul” senatorii au ales varianta revizuirii precaute a legii pensiilor speciale, fără intervenții care să afecteze major veniturile și cu prevederi care încă pun sub semnul întrebării constituționalitatea demersului.

Senatorii din comisiile de specialitate nu s-au aplecat deloc pe problematica introducerii unei recalculări inclusiv a pensiilor magistraților aflate în plată, după noua formulă de calcul, ceea ce ar putea constitui o problemă, dacă duce la diminuare de venituri. Potrivit tuturor opiniilor exprimate de constituționaliști în ultimele luni, o nouă formulă de calcul trebuie aplicată doar pentru viitor, pentru a respecta Constituția.

De asemenea, aleșii nu au umblat nici pe formulele de calcul care stau baza stabilirii pensiilor speciale. Magistrații vor avea în continuare ca bază de calcul 80% din media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor cu caracter permanent din 12 luni consecutive din ultimii zece ani, în timp ce la celelalte categorii apare procentul de 65% media acestor venituri. Or, recomandările Băncii Mondiale erau spre un procent mai mic. Per ansamblu, rămâne și structura proiectului de lege, adică includerea în acesta a șapte categorii de beneficiari, în condițiile în care legile speciale pentru fiecare pensie specială în parte diferă în ceea ce privește ce for are cuvântul decisiv, adică unele ar trebui să fie la final la Cameră, altele la Senat.