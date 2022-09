Iohannis s-a fotografiat alături de Biden în SUA: Cum au reacționat internauții

O fotografie cu Klaus Ionannis alături de președintele Statelor Unite și Prima Doamnă a SUA a stârnit un val de reacții pe pagina de Facebook a șefului statului.

„Alături de Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, cu prilejul recepției oferite, la New York, în onoarea Șefilor de delegații prezenți la cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite” , este mesajul însoțit de fotografia în care apare Klaus Iohannis alături de soția sa, Joe Biden și Prima Doamnă a SUA.

În majoritatea comentariilor Klaus Iohannis a fost felicitat de români pentru întâlnirile pe care le are cu diferiți șefi ai statelor, însă au existat și critici cu privire la situația din țară sau la vizele cerute românilor pentru călătoria în Statele Unite ale Americii.

Redăm câteva dintre comentariile de pe pagina de Facebook a Președintelui României.

„Așa si? Tot cu vize mergem în America? Sopteste i repede la ureche ca asteptam de 30 de ani (dupa ce le am facut toate voile)sa cada blocada vizelor ptr noi! Nu tin minte oricum, dar macar ai incercat!” , este unul dintre comentarii.

„In sfarșit avem in fruntea țării niște oameni de calitate , din toate punctele de vedere - educație , prestanță , maniere - care ne reprezintă cu succes peste tot in lume , la cel mai înalt nivel ! Bravo !P.S. Marea majoritate a comentariilor sunt făcute de oameni mici , 'nevinovați' , needucați , cu mentalitate modestă , pentru care nicicum nu-i bine...călcăm totul în picioare , cu batjocură ..atât știm...nimic nu-i întâmplător.Dacă în cazul alimentației se spune că ești ceea ce mănânci , în cazul dat suntem ceea ce găndim ( în mare parte)."Orice asemănare este pur întâmplătoare" , susține un internaut.

„Hai să începem să fim oameni o dată și pentu tot, este președintele romaniei, poporul acesta nu a știut altceva decât să urască și să vorbească de rău propriul președinte chiar dacă acel om a fost alături de România, românul tot cu ura ca taurul, ar fi cazul să ne băgăm mințile în cap că suntem deja de rușinea Europei, faceți bine și gândiți înainte de a mă judeca sau acuza la ce am scris aici, multumesc” , se arată în comentarii.

„Oligarii care au furat si distrus Romania continua sa o faca. Daca in tara lucrurile nu merg bine, de vina nu e un presedinte care are un rol prea mic pentru a putea face ceva bun. Caracatita e puternica, dar noi nu vedem decat pe cel ce e pus in fata” , susține un alt internaut.

„Felicitări!! ,apropo dacă nu știați în tara , parlamentarii își cresc singuri salariile după bunul plac . Vedeți sa nu va speriați când va intra salariu” , a mai precizat un român.

Klaus Iohannis a participat în această săptămâna la lucrările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York. În cadrul deplasării sale în Statele Unite ale Americii, șeful statului are întâlniri cu românii din San Francisco și cu antreprenorii români din Silicon Valley.