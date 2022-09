Iohannis, la întâlnirea cu românii din San Francisco: „România merge bine și economia crește”

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, joi, cu membri ai comunităţii româneşti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context în care a afirmat că România este într-o situaţie complicată din cauza războiului din Ucraina, dar ţara noastră merge bine şi economia este în creştere, citat de Agerpres.

„România este într-o situaţie, pe de o parte, extrem de complicată, din motive legate de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, (...) pe de altă parte, cred că este bine să se ştie că românii şi Guvernul României nu stau degeaba, se implică, muncesc şi în mod, pentru mulţi, surprinzător, pentru mine, natural, România merge bine şi economia românească creşte. Este o veste foarte, foarte pozitivă. În ce priveşte crizele cu care ne confruntăm în România, cred că suntem într-o situaţie în care nu am fost demult, este criză, peste criză, peste criză şi totuşi ne descurcăm. (...)

Am vrut să vă descriu aceste lucruri, pentru ca să înţelegeţi că avem o situaţie care, pe de o parte, este plină de dificultăţi, pe de altă parte, este plină de oportunităţi şi doar ingeniozitatea şi inventivitatea şi dărnicia românilor face ca în toate aceste crize să avem, totuşi, surprinzător, o creştere economică şi, în mod nesurprinzător, această inovativitate, ingeniozitate şi hărnicie face ca şi dumneavoastră să o duceţi bine aici", a spus Iohannis.

Prețurile la energie, menținute la un nivel rezonabil

Şeful statului a arătat că România a primit aproape 2 milioane şi jumătate de refugiaţi ucraineni şi a contribuit la exportul de cereale din Ucraina. „Până acum, 60% din cerealele ucrainene au fost exportate prin România şi în continuare facem eforturi pentru a creşte acest aport", a declarat Iohannis. El a vorbit şi despre criza energetică, apreciind că este îmbucurător că Guvernul a reuşit să menţină preţurile la un nivel rezonabil.

„Putem să garantăm românilor din ţară că la iarnă nu vor trebui să stea nici în frig, nici în întuneric, cu toate că situaţia este complicată", a mai spus preşedintele Iohannis. Şeful statului a vorbit şi despre Parteneriatul Strategic cu SUA. "Dacă vrem să vedem ce s-a întâmplat în Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA în 25 de ani, putem să vedem, sigur, în primul rând, zona de securitate. Şi la momentul acesta când vorbim, foarte mulţi militari americani, cu dotări dintre cele mai moderne, se află în bazele din România.

Pe de altă parte, şi datorită sprijinului american, România este în NATO. Este cea mai puternică garanţie de securitate de care a beneficiat România vreodată, dar nu este singura zonă. Zona economică din Parteneriatul Strategic s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme. Sunt foarte multe firme din Statele Unite care activează în România. Sunt încă, din păcate, foarte puţine firme româneşti care activează în Statele Unite, dar poate aici mai e loc de dezvoltare", a mai afirmat Iohannis.

Parteneriat despre oameni

El a apreciat faptul că românii stabiliţi în Statele Unite reprezintă o punte extraordinar de importantă între România şi SUA. Şeful statului a fost însoţit la eveniment de soţia sa, Carmen Iohannis. Cei doi au făcut fotografii cu participanţii la eveniment. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a arătat că sunt mai bine de 17 ani de când un şef al statului român a ajuns la San Francisco, pe Coasta de Vest a SUA.

„Mă bucur că această întâlnire cu românii americani are loc într-un moment special, în anul în care aniversăm 25 de ani de Parteneriat Strategic între România şi Statele Unite. Aşa cum istoria celor 25 de ani a dovedit-o, avem, într-adevăr, ceva demn de sărbătorit: prietenie, securitate, prosperitate, iar în ultimul an, valoarea acestui parteneriat a devenit mai evidentă ca niciodată. Parteneriatul acesta este despre oameni, despre ce am realizat împreună. Când spun împreună, nu mă gândesc doar la instituţiile care au trudit la acest edificiu, ci şi la românii simpli, care au transformat Parteneriatul Strategic din idee în realitate: militari, antreprenori, profesori, studenţi, sportivi şi mulţi alţii, care au însemnat pentru prietenii noştri americani pur şi simplu România.

Noi nu am aliat doar armate, ci am aliat şi suflete şi mă gândesc, totodată, la membrii comunităţii româno-americane, care contribuie cu talentul, cu munca, cu energia şi cu dedicaţia lor la ceea ce înseamnă visul american", a declarat Muraru.

Cu cine s-a mai întâlnit președintele

La eveniment au luat parte aproximativ 300 de persoane, fiind invitaţi reprezentanţi ai comunităţii româneşti de pe Coasta de Vest a SUA, precum şi consulii generali şi cei onorifici ai României în SUA. Comunitatea de români din SUA este a cincea ca număr după cea din Italia, Spania, Marea Britanie, Germania.

În 2020, numărul românilor din SUA era estimat la peste 450.000. Vineri, şeful statului urmează să se întâlnească cu antreprenori români din Silicon Valley. Preşedintele Klaus Iohannis a condus, marţi şi miercuri, delegaţia României care a participat la Adunarea Generală a ONU.

La New York, şeful statului a mai luat parte la Summitul Global Food Security şi a avut o întrevedere cu preşedintele Grupului Băncii Mondiale, David Malpass. De asemenea, el a participat alături de soţia sa, Carmen Iohannis, la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, şi Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, în onoarea şefilor de delegaţii participanţi la Adunarea Generală a ONU.