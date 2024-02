Iohannis, reacție privind protestele fermierilor: „Culoarele Solidarității nu afectează agricultura din România”. Măsurile vizate pentru rezolvarea revendicărilor

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, la Bruxelles, înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European, că una dintre temele abordate va fi cea a protestelor fermierilor și speră ca Executivul de la Bruxelles să găsească soluții pentru ameliorarea situației.

„Avem relativ puține teme, este o sesiune prevăzută pentru o singură zi, astăzi. Tema principală este cunoscută, am discutat-o și în decembrie, este vorba de rectificarea bugetului Uniunii. (...) Vom avea o discuție principială despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și, cu siguranță, vom avea o discuție despre ce se întâmplă cu protestele fermierilor. Nu putem să ne întâlnim în Bruxellesul care este aproape blocat de proteste și să nu vorbim despre aceste lucruri. Însă aici trebuie să vă spun că de aseară deja am găsit câteva chestiuni care pot fi rezolvate destul de ușor pentru a veni în sprijinul fermierilor. Aceste chestiuni au fost discutate pur informal aseară și, cu siguranță, astăzi, în Consiliu, vom primi câteva informații. Nu cred că vom putea lua efectiv o decizie și nici nu cred că este nevoie de o decizie a Consiliului pentru a înlesni câteva măsuri pentru fermierii europeni”, a susținut Klaus Iohannis, în cadrul conferinței de presă organizată înaintea sesiunii speciale a Consiliului European.

Șeful statului a afirmat de asemenea că fermierii noștri se confruntă cu aceleași probleme pe care le au și fermierii din alte state europene.

„Fermierii români au, în esență, aceleași probleme ca fermierii din Franța, din Germania, din Belgia, din Italia, este vorba de felul cum sunt alocate subvențiile, despre cât pot folosi din terenul arabil, și așa mai departe, în contextul în care aceste discuții au fost încheiate practic în anul 2020, deci nu este nimic nou. Însă trebuie să știți că, de când s-a decis acest lucru, în fiecare an până acum s-au dat derogări, și acum ar fi primul an când nu se dau derogări și fermierii simt aceste lucruri. Vom vedea cum poate Comisia să vină cu anumite proceduri de ameliorare”, a afirmat președintele țării.

Klaus Iohannis a spus totodată că în ce privește „Culoarele Solidarității”, acestea nu afectează agricultura din țara noastră.

„Culoarele Solidarității nu afectează agricultura din România și vreau să subliniez foarte clar acest lucru. Noi am deschis aceste culoare fiindcă suntem conștienți că Ucraina are nevoie de acest ajutor și România poate să ofere acest ajutor fără a fi în detrimentul fermierilor români. Această toamnă, vă amintiți, chiar când am fost la Națiunile Unite, am negociat soluții, Guvernul le-a pus în aplicare la noi și nu au fost comercializate produse care trec prin România. Deci, nu a fost afectată piața românească de produsele care doar tranzitează România. Aceste lucruri sunt cunoscute și trebuie recunoscute. Dacă este nevoie, atunci, sigur, Guvernul va institui controale mai ferme pentru a vedea că nu se comercializează, doar se tranzitează, dar asta este o problemă care a fost deja rezolvată. Restul, ce se poate cultiva, cum se pot folosi pesticide, și așa mai departe, aici sunt discuții tehnice mai complicate și cred că se găsesc unele soluții”, a explicat șeful statului.

33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat țara noastră

Klaus Iohannis a spus recent că, anul trecut, peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat teritoriul României, reprezentând peste 60% din produsele care au fost transportate prin Culoarele Solidarității ale Uniunii Europene.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunţat marţi că are în vedere adoptarea unei noi derogări de la regulile referitoare la terenul nelucrat prevăzute în Politica Agricolă Comună (PAC), care sunt criticate vehement de fermierii care protestează în întreaga Europă, conform AFP.

Executivul comunitar va examina joi o propunere referitoare la "o derogare temporară de la aceste reguli", care impun fiecărei exploataţii agricole să lase 4% din teren nelucrat, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Eric Mamer.

La reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH), săptămâna trecută, la Bruxelles, ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, a solicitat din nou derogări de la standardele 7 şi 8 privind bunele condiţii agricole şi de mediu (rotaţia culturilor şi condiţia de a lăsa nelucrată 4% din suprafaţa fermei), explicând că ''atât timp cât noi nu putem rezolva problemele fermierilor români - vorbim aici de directive şi regulamentele Uniunii Europene - cred că trebuie să plecăm acasă atât noi, ca miniştri, cât şi comisarul european''.