Iohannis, avertisment privind alegerile din 2024: Vom rămâne vigilenți în fața curentelor extremiste și nu vom permite afectarea sistemului nostru de valori

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România despre principalele evoluții și realizări de politică externă din anul 2023, precum și despre așteptările și obiectivele României pentru 2024, un an electoral.

„Întâlnirea noastră de astăzi este și ultima în acest cadru, având în vedere că anul acesta voi încheia cel de-al doilea, ultimul, mandat. Fără îndoială, în ultimii 10 ani, România și-a afirmat pe deplin vocația europeană și euroatlantică, consolidându-și profilul extern de stat responsabil, de încredere și constructiv, angajat, predictibil și coerent”, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România.

Iohannis: Războiul din Ucraina și din Orientul Mijlociu au impact major asupra relațiilor internaționale

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat susţinerea Ucrainei, în războiul cu Rusia, și a reiterat importanța mențienerii unui angajament ferm în acest sens, la nivel regional, european, dar și global.

„Din păcate, anul care a trecut a continuat să fie marcat de conflicte și situații complexe, cu impact major asupra relațiilor internaționale.

Cel de-al doilea an de război împotriva Ucrainei a continuat să provoace pierderi imense, multiplicând consecințele negative la nivel global. România a fost și va rămâne alături de vecinul său și de cetățenii ucraineni, care își apără cu curaj libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială. Datorită eforturilor noastre intense, peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat teritoriul României, reprezentând peste 60% din produsele care au fost transportate prin Culoarele Solidarității ale Uniunii Europene.

Cu ocazia vizitei pe care Președintele Zelenski a realizat-o la București, în luna octombrie, am semnat împreună o Declarație Comună foarte consistentă. Am decis atunci să începem procesul concret pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic și am reconfirmat acest angajament în cadrul recentei noastre convorbiri telefonice.

Legat de soarta războiului, poziția noastră rămâne categorică: numai Ucraina poate decide momentul, parametrii și modul în care se vor desfășura eventuale negocieri de pace. La nivel regional, european, dar și global, este imperativ să menținem angajamentul ferm pentru Ucraina”, a afirmat șeful statului.

Președintele a condamnat totodată atacul Hamas de anul trecut și a pledat pentru susţinerea soluţionării conflictului dintre celor două state din Orientul Mijlociu, cu respectarea aspiraţiilor legitime ale poporului palestinian, dar și a dreptului la securitate al Israelului.

„În ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, am condamnat ferm atacul Hamas, din primul moment deja, și am pledat, totodată, pentru respectarea strictă a dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar, acordând ajutor umanitar civililor din Gaza.

Este clar, după aceste luni de conflict deschis, că este nevoie de o soluție politică pe termen lung, care să conducă la o pace justă, iar singura variantă viabilă rămâne soluția celor două state, cu respectarea atât a aspirațiilor legitime ale poporului palestinian, cât și a dreptului la securitate al Statului Israel.

În contextul conflictului din Fâșia Gaza, România a desfășurat și o operațiune foarte dificilă de oferire de asistență și sprijin pentru cetățenii români de acolo.

Adresez și cu acest prilej mulțumiri autorităților române implicate în operațiunea de evacuare a cetățenilor români afectați, precum și partenerilor din Israel, Egipt, Qatar și Iordania pentru sprijinul oferit”, a susținut Klaus Iohannis.

Iohannis: Suntem alături de R. Moldova și Ucraina în procesul de negociere de aderare la UE

Șeful statului a lăudat autoritățile moldovene pentru felul cum au gestionat și limitat impactul războiului și celelalte efecte conexe, apreciind și eforturile Moldovei și Ucrainei pentru aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv sprijinit de România.

„Dintre țările din regiune, Republica Moldova a resimțit cel mai mult impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar și al acțiunilor hibride ruse pentru destabilizarea sa. Autoritățile de la Chișinău au avut resurse interne limitate pentru a gestiona crizele suprapuse cu care s-au confruntat și pentru a avansa procesul de integrare europeană. Au acționat însă energic și au dovedit voință politică deosebită pentru a așeza ireversibil Republica Moldova pe drumul către Uniunea Europeană.

Mă bucur să văd că eforturile Republicii Moldova, la fel ca și cele ale Ucrainei, au fost recunoscute la reuniunea Consiliului European din decembrie 2023. Decizia de începere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a reprezentat un obiectiv strategic pentru România, pe care l-am susținut cu toată tăria. România este și va fi alături de cele două state și în procesul de negociere, deoarece cunoaștem foarte bine complexitatea acestuia, dar și beneficiile pentru cetățeni. Este crucial ca Republica Moldova și Ucraina să primească în continuare sprijin financiar și expertiză pentru consolidarea instituțională și a mediului de investiții, care să creeze stabilitate și prosperitate”, a subliniat Iohannis.

Importanța parteneriatelor strategice și aderării terestre la Shengen

Președintele a menționat de asemenea că, din punct de vedere al securității, România beneficiază de cel mai înalt grad de apărare și protecție de până acum.

„În plan securitar, anul trecut am luat, la nivel aliat, măsuri ferme de răspuns față de amenințările existente. Adoptarea Planurilor Regionale de Apărare, consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic, consacrarea importanței strategice a Mării Negre sunt cele mai relevante repere și, totodată, sunt succese ale României. Prin deciziile luate la Summitul de la Vilnius, România beneficiază de cel mai înalt grad de apărare și protecție de până acum.

De asemenea, reacția de solidaritate a structurilor NATO și a statelor aliate la incidentele produse pe teritoriul românesc, ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene, a fost promptă și am consolidat suplimentar, prin măsuri interne și aliate, securitatea României și a întregii regiuni.

Ambițiile și așteptările noastre pentru 2024 sunt cu atât mai mari în condițiile în care, în martie, se vor împlini două decenii de la momentul istoric al aderării României la NATO. Pentru România, la Summitul de la Washington, prioritatea va fi reprezentată de continuarea implementării depline a măsurilor de adaptare și reasigurare, precum și de consolidarea posturii de apărare pe Flancul Estic, mai ales la Marea Neagră.

Vom continua demersurile interne vizând îndeplinirea angajamentelor ca stat-gazdă și vom continua coordonarea strânsă cu aliații, în special cu Statele Unite și Franța, pentru asigurarea apărării întărite. De asemenea, vom continua să valorificăm acțiunea noastră în Formatul București 9”, a apreciat șeful statului, mulțumind partenerilor aliați pentru contribuția la securitatea României și a regiunii Mării Negre.

Klaus Iohannis a făcut câteva precizări și despre Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, afirmând că „anul 2024 se prefigurează a fi unul important” în acest sens dar și „pentru consolidarea proiectului comun european și a profilului său în cadrul Uniunii Europene”.

Președintele a mai spus totodată că speră ca statul nostru să fie primit în Shengen și cu frontierele terestre.

„Îmi exprim speranța că România își va putea spori curând contribuția ca stat membru Schengen inclusiv prin aderarea cu frontierele terestre, un prim pas pozitiv fiind decizia de aplicare a acquis-ului Schengen în România și Bulgaria la frontierele aeriene și maritime începând cu luna martie a acestui an”, a menționat Iohannis.

Șeful statului a vorbit de asemenea și despre importanța: coordonării și aprofundării relațiilor cu partenerii strategici sau cu relevanță strategică ai României; consolidarea interacțiunii cu statele partenere din Caucazul de Sud; dezvoltarea dialogului politic bilateral cu statele Asiei Centrale: dezvoltarea relațiilor cu statele din Orientul Mijlociu și din Golf, cât și pentru intensificarea colaborării cu Africa.

Klaus Iohannis a menționat, de asemenea, că România va continua să fie fie activă în toate inițiativele la nivel global pentru combaterea schimbărilor climatice și în „susținerea fermă a dreptului internațional și a ordinii mondiale bazate pe reguli”.

Președintele a mulțumit diplomaților români și statelor care au sprijinit câștigarea alegerilor pentru poziția de judecător al Curții Internaționale de Justiție și și cele pentru Curtea Penală Internațională.

Iohannis a mai menționat de asemenea că „aderarea României la OCDE rămâne un obiectiv major” și că „Inițiativa celor Trei Mări continuă să aibă un potențial remarcabil, amplificat de actualul context geopolitic”.

Iohannis: Trebuie să apărăm ordinea mondială

Iar în relația cu statele pe teritoriul cărora există comunități românești, președintele a subliniat că țara noastră va „urmări activ ca membrilor acestora să le fie respectate drepturile identitare, în deplină conformitate cu standardele europene”.

În plin an electoral, Klaus Iohannis a atras atenția asupra necesității colaborării la nivel intenațional, pentru „apărarea ordinii mondiale bazată pe reguli, precum și comunitatea noastră de valori și securitate”.

„2024 este și un an electoral foarte important în plan european și național. Toate alegerile din acest an vor trebui să reflecte maturitatea noastră democratică. România a parcurs cu succes drumul către libertate și democrație, și-a ocupat locul meritat în Uniunea Europeană și în NATO; vom rămâne vigilenți în fața curentelor extremiste și nu vom permite afectarea sistemului nostru de valori și a principiilor de bază ale societății noastre. Eu mizez pe dialog, colaborare și solidaritate pentru a construi o lume mai sigură și mai prosperă. Iar inclusiv rolul dumneavoastră, al diplomaților, este de a găsi elementele care ne apropie și ne fac mai puternici împreună. Nu ne putem permite să fim slabi, divizați sau incoerenți. Trebuie să apărăm ordinea mondială bazată pe reguli, precum și comunitatea noastră de valori și securitate. Contez, în acest sens, pe implicarea dumneavoastră, așa cum contez și pe cea a diplomaților români! Vă urez mult succes în acest an”, a conchis șeful statului.