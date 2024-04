Iohannis: Am adoptat Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Seoul, că a avut discuții consistente cu omologul său sud-correan, Yoon Suk Yeol, afirmând că parteneriatul strategic are rezultate concrete în numeroase domenii,„ de la cel economic la investiții, infrastructură, apărare sau în domeniul energetic”. Șeful statului a precizat că a fost adoptată „Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea”, care stabilește direcțiile principale de cooperare pentru următorii 10 ani.

„Am avut astăzi discuții consistente cu Președintele Yoon Suk Yeol, căruia i-am mulțumit pentru invitația de a vizita Coreea de Sud, într-un moment important în plan global și regional, dar și bilateral. Crizele actuale globale impun eforturi sporite de apărare a ordinii internaționale bazate pe reguli din partea noastră, a tuturor celor care avem o viziune comună, indiferent de zona geografică în care ne aflăm. Parteneriatul nostru strategic are rezultate concrete în numeroase domenii, de la cel economic la investiții, infrastructură, apărare sau în domeniul energetic. Având în vedere toate acestea, împreună cu Președintele coreean am adoptat astăzi „Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea”, care stabilește direcțiile principale de cooperare pentru următorii 10 ani, în beneficiul țărilor și al cetățenilor noștri”, a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis cu prilejul vizitei în Republica Coreea.

Șeful statului a precizat că dialogul politic și de securitate, cooperarea economică și investițiile, precum și cooperarea în domeniul culturii, al educației și al contactelor umane „reprezintă cei trei piloni esențiali ai colaborării noastre viitoare”.

„Intenționăm să avansăm cooperarea în domeniul apărării, inclusiv din perspectiva finalizării negocierilor Parteneriatului de securitate Uniunea Europeană - Republica Coreea. Printr-o coordonare strânsă în plan bilateral, dar și în cadrul cooperării dintre NATO și partenerii din Indo-Pacific, susținem eforturile de contracarare a multiplelor efecte negative ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ale cooperării dintre Rusia și Coreea de Nord sau privind continuarea dezvoltării de către Coreea de Nord a armelor nucleare. În fond, ceea ce ne dorim este o lume mai sigură și mai stabilă”, a subliniat Klaus Iohannis.

Președintele: Am încurajat creșterea investițiilor sud-coreene în România

Președintele României a afirmat cu privire la discuțiile cu omologul său sud-coreean că se are în atenție, printre altele, consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul infrastructurii portuare Constanța și Busan.

„Am încurajat creșterea substanțială a investițiilor sud-coreene în România, cu precădere în domenii strategice precum infrastructura, energia și apărarea. Avem în atenție și cooperarea în domeniul agriculturii, cu accent pe securitatea alimentară și a apei sau consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul infrastructurii portuare - între porturile Constanța și Busan. În mod prioritar, am susținut cooperarea în domeniul energiei nucleare pentru a facilita tranziția de la combustibilii fosili la surse de energie verde, pentru a combate schimbările climatice și pentru a crește securitatea noastră energetică. În acest scop, am menționat în discuțiile avute cu omologul meu deschiderea României față de inițiativa sud-coreeană numită Carbon Free Energy, adică energie fără carbon”, a spus Iohannis.

Președintele a spus că în domeniul energiei nucleare, cooperarea României cu Coreea de Sud s-a dezvoltat mult în ultimii ani, mai ales datorită implicării acesteia în proiectele nucleare de la noi din țară „cum este instalația de eliminare a tritiului de la Cernavodă”.

„În egală măsură, suntem încântați să cooperăm cu partenerii noștri în dezvoltarea, fabricarea și utilizarea tehnologiei reactoarelor modulare mici, pentru a face pași concreți în îndeplinirea obiectivului României de a deveni un hub în domeniu”, a spus șeful statului menționând că miercuri va face o vizită la complexul de producție al întreprinderii Doosan Enerbility, în Changwon, pentru a aprofunda aspectele privind oportunitățile din domeniul energiei verzi.

Klaus Iohannis a precizat că marți au au fost semnate la nivel ministerial o serie de documente relevante pentru consolidarea relației bilaterale, vizând: „apărarea, energia nucleară, investițiile și comerțul, cooperarea în situații de urgență și managementul dezastrelor, cooperarea în domeniul culturii, al mass-media și al tineretului și sportului”. „De asemenea, a fost semnat și un document de cooperare în domeniul investițiilor și pentru stimularea comerțului bilateral”, a adăugat șeful statului.

Președintele a vorbit și despre întâlnirea pe care o are programată marți cu Prim-ministrul Republicii Coreea, la care a susținut că va reitera „avantajele și punctele forte ale României, o economie competitivă și dinamică la nivel european, cu multiple resurse și posibilități foarte bune de investiții”. Tot marți se va întâlni la Seoul, cu reprezentanții comunității românești de acolo.

Iohannis: Am așteptări mari și din colaborarea dintre universități

Președintele a susținut că ar fi bine ca țara noastă să reușească să se dezvolte la nivelul Coreei de Sud, și că are speranțe mari cu privire la consolidarea Parteneriatului Strategic și acordurile semnate marți.

„Da, ar fi bine să ajungă România în Europa la nivelul la care a ajuns Coreea de Sud în Asia. Am convenit astăzi cu omologul meu mai multe colaborări și ați văzut că s-au și semnat înțelegeri între actori. Fapt este că această relație cu Coreea de Sud evoluează foarte bine și cred că avem o șansă reală ca această colaborare în domeniul nuclear să ne ajute efectiv să devenim pionieri pe reactoare modulare mici în regiunea noastră, dar sunt și multe alte zone unde colaborarea poate să creeze locuri de muncă și să aducă tehnologie în România, de exemplu în zona industriei de Apărare. Dar am așteptări mari și din colaborarea dintre universități, colaborarea pe cyber și multe altele. Am constatat un interes real aici, în Coreea de Sud, și pot să spun că am trecut cu certitudine dincolo de a declara bunele intenții și aștept deja rezultate foarte concrete din această relație. Deci, da, poate real să ajute România”, a spus șeful statului, întrebat în ce măsură consolitarea parteneriatului strategic și acordurile semnate marți pot contribui la dezvoltarea României la nivelul Coreei de Sud și dacă poate spera România să devină în Europa un hub de investiții de cercetare la nivelul Coreei de Sud.