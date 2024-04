Iohannis, despre eșecul PSD-PNL la București: Nu este un mare succes. Nu am fost consultat

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că nu a fost consultat în luarea deciziei coaliției PSD-PNL pentru candidatura la Primăria Municipiului București (PMB) și spune că aceasta „nu este un succes” al alianței. Șeful statului speră ca varianta candidaturilor separate să nu ducă la lupte electorale în interiorul coaliției care să se reflecte negativ asupra activității Guvernului.

„Cert nu este un mare succes al coaliției. În rest prefer să nu comentez deciziile coaliței în materie de ales candidați și de felul în care se felul în care se vor poziționa. Știți bine că discuțiile în coaliție s-au purtat ieri și azi noapte din câte am înțeles, deci nu am fost acolo ca să fiu ca să zic așa în contact nemijlocit. Deci am aflat rezultatele.

Important este ca această soluție de candidați separați pe București să nu ducă la niște lupte electorale în interiorul coaliției care pe urmă s-ar reflecta negativ asupra activității Guvernului. Și cred că există capacitatea în cele două partide să separe alegerile locale de activitatea guvernamentală. Cred că toată lumea își amintește că crearea acestei condiții a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, un guvern cu o majoritate serioasă în Parlament pentru a trece România cu bine despre toate crizele succesive pe care le-am avut. Lucru care s-a întâmplat. Obiectivul acestei coaliții a fost stabilitate și trecerea cu bine prin criză, ceea ce s-a întâmplat. Deci obiectivul a fost atins. Dar cred că mai are potențial această condiție în viitor. Sigur acuma în toiul campaniilor electorale va fi un pic mai complicat de a menține bună înțelegere la cotă maximă”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat dacă consideră că retragerea sprijinului candidatului comun la PMB de către coaliție și decizia de a merge cu candidați separați este un eșec și ce semnal crede că transmite pentru următoarele rânduri de alegeri.

Președintele României a afirmat că a fost informat despre decizia coaliției PSD-PNL, la sfârșitul negocierilor, refuzând să comenteze speculațiile că ar fi favorizat actualul primar Nicușor Dan.

„N-aș vrea să speculez acuma despre șansele unui candidat sau al altui candidat. Nu m-am implicat nici înainte nici acum în negocierile din coaliție pe candidați și pe felul în care se poziționează, dar la sfârșit am fost informat, la sfârșitul negocierilor”, a spus Iohannis, întrebat dacă a discutat cu liderii coaliției și dacă dubla candidatură ar fragmenta electoratul în avantajul actualului primar general Nicușor Dan

Întrebat dacă varianta candidaturilor separate PNL și PSD la Primăria Capitalei este cea pe care nu și-a dorit-o sau și-a dorit-o de la început, șeful statului a spus că „preferă să lase acest răspuns pe altă dată”.

Întrebat și ce părere are acum despre despre propunerea medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei, Klaus Iohannis a refuzat să facă vre-un comentariu pe acest subiect. „Nu comentez astfel de lucruri. Fără supărare, nu cred că este treaba președintelui să facă caracterizări ale unor foști, posibilii sau viitori candidați. Mă tem că nu înțeleg exact sensul întrebării. Eu sunt președintele României”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă a fost consultat, președintele a reiterat: „Nu am dorit să intru în aceste discuții, deci nu au fost consultat pentru că nu am dorit”.

Coaliţia PSD - PNL a decis să renunțe la susținerea candidaturii doctorului Cătălin Cîrstoiu la funcţia de primar general al Capitalei, și să meargă cu candidaturi separate, respectiv cu Gabriela Firea (PSD) şi cu Sebastian Burduja (PNL), pentru a maximiza electoratele celor două partide.