Ilie Bolojan, despre noile pachete de austeritate: „Nu există altă soluţie”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, printr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi implementate noi pachete de măsuri menite să reformeze România.

El a subliniat că partidele politice sunt conștiente de dificultățile existente și a afirmat că „nu există altă soluție”.

Premierul a subliniat că reformele sunt inevitabile pentru stabilitatea pe termen lung a României

„Forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente de situaţia dificilă în care suntem şi că acest pachete, şi alte pachete, şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă nu se adoptă acesta măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepţie de cedări şi ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public.” a declarat premierul României.

Bolojan, un nou apel pentru colegii din coaliția de guvernare

„Stimaţi colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă. La veştile proaste rămân foarte puţini oameni care să le dea şi uneori par singur în situaţia asta. La veştile bune e întotdeauna o înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm nişte aşteptări care nu pot fi onorate", a afirmat Bolojan.

Referindu-se la responsabilitățile publice și la importanța prioritizării interesului național, premierul Ilie Bolojan a subliniat:

„Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post. Acum acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România."