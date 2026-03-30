Liberalii refuză compromisuri și resping înlocuirea lui Bolojan: „Nu decide PSD cine este premierul PNL”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni, 30 martie, că liberalii au stabilit „foarte clar” că nici PSD, nici alte partide din coaliție nu decid cine va fi premierul din partea PNL.

„Haideți să vedem ce se va întâmpla când se va întâmpla. Deocamdată avem parte de declarații politice, foarte multe, foarte energice, pot să le înțeleg. E dreptul fiecăruia să facă asta. Vom vedea la momentul la care se vor lua decizii în acest sens ce va face PNL.

PNL cu siguranță susține o abordare responsabilă, așa cum a făcut-o de la începutul acestei coaliții, în jurul acestui premier, Ilie Bolojan, care are susținerea fără echivoc a Partidului Național Liberal. Ați văzut și la ultimul BPN același lucru”, a afirmat Abrudean la Senat, întrebat cum comentează faptul că PSD pare că își pregătește ieșirea de la guvernare și dacă, în acest caz, PNL ar putea rămâne într-un guvern minoritar și să accepte susținerea AUR în Parlament, scrie Agerpres.

În ceea ce privește faptul că s-ar contura scenariul în care PSD cere înlocuirea lui Ilie Bolojan, președintele Senatului a spus că „PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar, PNL merge înainte cu acest premier”.

Potrivit lui Abrudean, nu există scenariul ca PNL să renunțe la susținerea lui Ilie Bolojan.

„Nu există un astfel de scenariu. PNL a transmis foarte clar că nu stabilește nici PSD, nici alt partid din coaliție cine este premier de la PNL sau cine e ministrul de la PNL. Rămânem la această decizie”, a subliniat Abrudean.

În privința unui posibil scenariu politic după 20 aprilie, acesta spune că nu a fost luată încă o decizie și că opțiunile vor fi analizate la momentul respectiv.

Legat de posibilitatea invocată de PSD de reîmpărțire a portofoliilor în coaliție, președintele Senatului a spus că „este un acord al coaliției care prevede un premier și o așezare a ministerelor” și nu se poate discuta despre „ceva ipotetic”, pentru că „nu există varianta post Bolojan pentru PNL”.

Mircea Abrudean spune că dialogul cu PSD rămâne posibil și necesar în Parlament, chiar dacă social-democrații ar ieși de la guvernare, dar evită să anticipeze evoluțiile politice.