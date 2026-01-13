Premierul Ilie Bolojan preia interimatul Ministerului Educației. Propunerea transmisă președintelui Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare a lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației, în urma demisiei acestuia, și de preluare a interimatului de către șeful Guvernului.

Prim-ministrul ar intenționa să taie din locurile bugetate pentru studenți și nu s-ar fi găsit candidați la portofoliul Educației care să dorească să își asume o astfel de măsură, spun surse Antena 3.

Prim-ministrul a mai discutat despre posibilitatea scăderii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat în învățământul superior, ceea ce înseamnă că universitățile vor primi finanțare pentru mai puține locuri de la buget. În mod corespunzător, mai mulți studenți urma să plătească să plătească taxe de studii pentru a fi înmatriculați.

Numărul de locuri bugetate în învățământul superior a fost deja redus. A scăzut cu 600 numărul locurilor fără taxă pentru studenți, în special la universitățile tehnice, iar premierul spunea, săptămânile trecute, că ar trebui să mai fie reduse aceste locuri, astfel încât cei care vor să fie studenți să plătească.

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie. De atunci nu a fost numit un înlocuitor.

David era în fruntea Ministerului Educației din decembrie 2024 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025.

Până acum, au fost vehiculate două nume care ar putea să-l înlocuiască pe Daniel David la Ministerul Educației. Ar fi vorba de Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și despre Luciana Antoci, consileră a premierului pe probleme de Educație, fost inspector școlar în Iași.