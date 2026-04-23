Cum se vor ilustra luptele de la nivelul Guvernului în teritoriu: „Pentru orice funcţie, trebuie să primeşti un acord de la şeful de partid”

Criza prin care trec partidele are repercusiuni și la nivel de administrații locale și printre principalele reproșuri aduse în ședința recentă din PNL au fost rămânerea la guvernare, continuarea proiectelor demarate prin PNRR și faptul că lideri locali vor lucra în continuare cu cei din PSD, cu care nu erau întotdeauna în acord.

Măsurile și reformele promovate de Ilie Bolojan nu au fost populare printre liderii locali, ceea ce a dus și la reacțiile vehemente ale primarilor și președinților de consilii județene din PSD dar nici în PNL acestea nu au fost primite fără reproșuri.

Capitala și Ilfov, câmp de bătălie politică

Un prim caz de conlucrare forțată în perioada următoare este în Capitală și Ilfov. În urma alegerilor succesive, primarul Ciprian Ciucu trebuie să lucreze cu primarii PSD, Daniel Băluță, Rareș Hopincă și Robert Negoiță, care s-a anunțat a fi susținător a lui Ilie Bolojan în această dispută.

“Am senzaţia că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat nişte lucruri, am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi de asemenea, toate colcăie de clientelă politică şi aşa mai departe. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta, să le facă p-astea, să rezolve cu reformele", a afirmat Robert Negoiţă (PSD), marţi, într-o postare pe Facebook.

Pe de altă parte, președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov îi cere premierului să ia în considerare reașezarea la masă cu PSD. Un motiv poate fi și faptul că în urma alegerilor din 2024 alianţa PSD-PNL are 57,6% din voturile pentru CJ Ilfov, iar liberalul Hubert Thuma a câștigat un nou mandat.

Și primarul municipului Iași, Mihai Chirica, fost membru PSD, actual PNL are același discurs.

"România traversează un moment de răscruce, iar responsabilitatea pe care PSD și PNL o au în fața cetățenilor este uriașă. Indiferent de doctrine, aceste două partide au datoria morală și politică de a guverna eficient pentru a depăși criza economică și socială care ne apasă.

Din păcate, vedem cum în ultima perioadă spațiul public a devenit scena unui dialog agresiv, marcat de termeni duri și replici tăioase.", a postat acesta pe pagina sa de Facebook.

Campania “Momentul Adevărului” a forțat declarații dure

În 2024, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au câștigat majoritatea județelor și marilor orașe din țară. PSD obținut conducerea a 25 de consilii județene, în special în regiunea Moldovei și a Munteniei, iar PNL a obținut conducerea în alte zece județe, majoritatea din Transilvania, județul Iași, Ilfov și Constanța. Campania recentă în care liderii locali PSD au fost încurajați că posteze sub sintagma: “Până aici! Ajunge”, a stârnit reacții și din partea liderilor PNL, USR sau UDMR, cu care aceștia erau în alianțe în plan local.

“PSD Maramureș s-a întrunit astăzi, la Sala Millenium din Baia Mare. De ce această decizie? Pentru că realitatea din România nu mai poate fi ignorată: economia este în cădere, cu riscuri de recesiune, inflația și costurile au crescut, investițiile scad, firmele se închid ,nivelul de trai este afectat, în special pentru tineri, pensionari și categoriile vulnerabile.

În același timp: se iau bani de la mame, se pun presiuni pe pensionari și persoane vulnerabile, se iau decizii fără dialog real în coaliție”, a scris Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Fără susținerea PSD, și liderii PNL se vor afla în situația de a renegocia o majoritate în consiliile locale sau județene fragile. În aceeași situație sunt și cei din PSD.

Primarul municipiului Buzău a declarat că modul în care a fost organizată campania a forțat mâna aleșilor locali. Constantin Toma a afirmat că a vorbit cu primari de comune, care i-au spus că nu le convine că se ştie la partid IP-ul şi, prin urmare identitatea votantului.

Întrebat de ce le e teamă celor din PSD, Constantin Toma a spus că ”pentru orice funcţie, trebuie să primeşti un acord de la şeful de partid şi de la şefii de partid de la Bucureşti”, potrivit digi24.ro.

Proiecte care ar putea fi amânate sau blocate

De la atribuirea unor contracte până la proiecte de infrastructură mare, autostrăzi sau spitale noi, certurile dintre PNL și PSD din țară ar putea tergiversa respectarea jaloanelor PNRR sau unele finanțate cu fonduri de la Guvern.

Tocmai pe această temă a dat asigurări și Nicușor Dan care a declarat luni, 20 aprilie, că pe marile proiecte cele două partide sunt în consens.

„Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură şi spitale la reforme complicate, dar mult aşteptate în energie, salarizare publică, justiţie, guvernanţă corporativă şi altele”, a anunţat preşedintele într-o postare pe Facebook.