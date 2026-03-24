Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Guvernul, în ședință extraordinară: măsuri de urgență pe piața carburanților, cu plafonarea profiturilor operatorilor și restricții la export

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, pentru a adopta o ordonanță de urgență prin care va fi declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în contextul creșterii recente a prețurilor la carburanți.

Şedinţă extraordinară de Guvern FOTO: Guvernul României

Măsura a fost pregătită în urma discuțiilor din grupul de lucru convocat de premierul Ilie Bolojan, format pentru analizarea evoluției prețurilor și identificarea unor soluții care să reducă impactul asupra economiei și populației.

„În urma discuţiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte marţi o ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize”, a transmis Guvernul.

Potrivit Executivului, ordonanța va institui situația de criză pe o perioadă inițială de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, în funcție de evoluția pieței și de persistența circumstanțelor care au generat această intervenție.

Una dintre principalele măsuri prevăzute vizează plafonarea adaosului comercial practicat de operatorii economici din sectorul carburanților: producători, importatori, distribuitori și comercianți.

Acesta va fi limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni, măsura fiind aplicabilă pe întreg lanțul de aprovizionare. Depășirea acestor limite va fi considerată comportament speculativ și va fi sancționată.

De asemenea, exportul și livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei. Procedura de acord va fi stabilită prin ordin comun al celor două instituții, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Ce prevede Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la carburanți

Pe durata situației de criză, operatorii economici vor putea reduce conținutul de biocarburant din benzină de la 8% la minimum 2%, o măsură menită să contribuie la diminuarea costului final la pompă.

Proiectul prevede, totodată, monitorizarea permanentă a pieței de către ministerele de resort-Finanțe, Economie și Energie- împreună cu Consiliul Concurenței, care vor evalua constant eventualele evoluții și necesitatea unor măsuri suplimentare.

Autoritățile vor introduce și mecanisme de prevenire a vânzărilor de carburanți la prețuri care depășesc valorile maximale stabilite. În acest sens, adaosurile comerciale peste limitele reglementate vor fi încadrate drept acțiuni speculative.

Constatarea și sancționarea abaterilor vor fi realizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței, în funcție de competențe. În cazul exporturilor sau livrărilor intracomunitare efectuate fără acordul necesar, acestea vor fi considerate contravenții.

Sancțiunile prevăzute includ amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri pentru operatorii economici care încalcă prevederile. În cazul firmelor nou-înființate, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior, amenzile vor varia între 100.000 și 1.000.000 de lei.

Potrivit proiectului, situația de criză este menită să asigure stabilitatea pieței carburanților și să limiteze creșterile nejustificate de preț, în condițiile în care autoritățile susțin că intervenția este necesară pentru protejarea consumatorilor și a economiei pe termen scurt.

