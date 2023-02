Guvernul Ciucă bate recordurile interne la numărul de secretari și subsecretari de stat

Executivul Ciucă a ajuns la 131 de secretari și subsecretari de stat, cel mai mare număr de demnitari dintr-un guvern postdecembrist, iar acest număr ar putea crește și mai mult.

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a ajuns, prin hotărârile de reorganizare succesive ale ministerelor și numirile pe bandă rulantă de demnitari, să aibă nu mai puțin de 131 de secretari și subsecretari de stat, iar patru funcții sunt încă vacante, ceea ce înseamnă că numărul lor va ajunge la 135. Precedentul record fusese deținut de Guvernul Dăncilă, care la preluarea mandatului număra 110 persoane pe asemenea funcții în stat și ajungea la 130, dacă erau adăugați cei cu rang de secretar de stat.

Pe de altă parte, în plină criză economică, în vara lui 2010, Guvernul Boc demitea 25 de secretari de stat și rămânea cu 32. Înainte de reorganizare, Cabinetul Boc avea 64 de secretari de stat, pentru că șapte poziții erau vacante.

Sub diferite pretexte, precum nevoia de secretar de stat responsabil pentru PNRR, pentru a se ocupa de aderarea la OCDE sau din alte motive administrative, hotărârile de organizare și funcționare ale ministerelor au fost de mai multe ori modificate, ceea ce a dus la creșterea numărului de demnitari. Un alt motiv al lărgirii schemei este dorința marilor partide de a avea o cât mai mare reprezentare în ministerele pe care nu le conduc.

Ministerele fruntașe

Cei mai mulți demnitari din linia a doua sunt la Dezvoltare, 11 la număr. Mai precis, șapte secretari de stat și patru subsecretari de stat. La ultima reorganizare, realizată după ce instituția a rămas fără două programe operaționale, care au trecut la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost diminuat doar numărul de posturi, pentru că a fost suplimentat în partea cealaltă, în timp ce numărul de demnitari a rămas același. Ministerul Dezvoltării este instituția care se ocupă de implementarea Programului de Investiții „Anghel Saligny”, prin care la comunitățile locale ar trebui să ajungă, în perioada 2021-2028, nu mai puțin de 65 de miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de gaze, rețeaua de apă-canal, construcții de drumuri și poduri etc. De asemenea, prin PNRR, doar prin valul renovării ar urma să fie date spre comunități circa 2,17 miliarde de euro.

A doua instituție, ca număr de demnitari, este Ministerul Afacerilor Interne, care are șase secretari de stat și patru subsecretari de stat. Cu un total de nouă (șapte secretari și doi subsecretari de stat) este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Instituția condusă de Marcel Boloș, care este și coordonatoare a PNRR, are în continuare una din pozițiile vacante. Și la Ministerul Educației, instituție care ar trebui să vină cu două proiecte de lege așteptate de mai mulți ani, dar la care inițiativele sunt încă în procedură de amendare internă, este un număr considerabil de demnitari. Șase secretari de stat și doi subsecretari de stat sunt în conducerea Ministerului Educației.

La polul opus sunt Ministerul Apărării, cu doar doi secretari de stat, și Ministerul Sportului, cu doi secretari de stat și un subsecretar de stat.

Premierul și vicepremierii, opt secretari de stat

Nicolae Ciucă are la cabinetul său nu mai puțin de patru secretari de stat, adică pe Dan Cărbunaru (purtător de cuvânt), Dumitrița Solomon, Adeline Dan și Roxana Mânzatu, în timp ce Sorin Grindeanu îi are pe Sorinel Vrăjitoru și Petre-Florin Manole, iar Kelemen Hunor pe Mihaela Kaitor și Annamária Bogya (ultima fiind și cea care merge la ședințele de Guvern când acesta lipsește). La cabinetul premierului nu sunt luați în considerare Mircea Abrudean (șef al Cancelariei cu rang de secretar de stat) și Paul Cristea (directoarea de cabinet a lui Ciucă).

Spre deosebire de miniștri, secretarii de stat pot avea și alte poziții în stat. De exemplu, Daniela Pescarul, secretar de stat la Finanțe, este și membră a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) de la EximBank, funcție remunerată lunar cu circa 20.000 de lei. De asemenea, secretari de stat ca Marcel Stoica (Dezvoltare) sau Bogdan Mîndrescu sunt și în Consilii de Administrație. În cazul ultimului, funcția din CA al Registrului Auto Român i-a adus lunar, potrivit ultimei declarații de avere, un supliment de aproximativ 12.500 de lei.

Propriile echipe, prin numire directă

Fiecare secretar de stat are dreptul la patru posturi în care decide, prin numire, pe cine angajează. Pe de altă parte, un subsecretar de stat are dreptul să angajeze prin numire două persoane. Demiterea persoanelor din aceste posturi are loc doar la solicitarea celor care i-au numit ori la eliberarea din funcție a secretarului sau a subsecretarului de stat. De asemenea, secretarii și subsecretarii de stat au dreptul la decontarea cheltuielilor cu cazarea în Capitală, precum și la bani pentru transport.