Un deputat din grupul parlamentar PSD a „aterizat” la PNL. Acesta fusese ales pe listele S.O.S România

Un deputat ales pe listele S.O.S România, Iosif Florin Jianu, care trecuse la PSD, a anunţat miercuri conducerea Camerei Deputaţilor că va activa în grupul parlamentar PNL.

„Subsemnatul, losif-Florin Jianu, ales în circumscripţia electorala nr.18 Galaţi, va rog sa luaţi act de faptul că, începând cu data de 20 mai, îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat si îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, se arată în solicitarea discutată miercuri de către conducerea Camerei Deputaților.

Deputatul susține că decizia este una „asumată” și vine în contextul în care „România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre”.

„Precizez faptul că nu am fost membru al PSD, ci deputat afiliat acelui grup parlamentar, iar colaborarea avută până acum a fost una instituțională, bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni”, a scris acesta pe Facebook.

Iosif Florin Jianu a fost ales pe listele S.O.S România. În luna iunie 2025, acesta anunţa că demisionează din partid şi va activa ca independent afiliat grupului parlamentar PSD, împreună cu alţi trei colegi: Szőke Ecaterina-Mariana, Ştefan-Alexandru Băişanu şi Andrei Cosmin.