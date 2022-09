Grindeanu: Gările şi porturile să treacă la administraţiile locale

Ministrul Transporturilor vrea ca instituția sa facă pași spre decentralizare, unele dintre măsuri fiind trecerea gărilor și porturilor în responsabilitatea administrației locale.

„Eu îmi doresc să descentralizez toate lucrurile care au fost ţinute în aceşti ani în mână, indiferent de guvernele care au fost în toţi aceşti 30 de ani ... să se ţină la Bucureşti în mână tot. Nu. Aceste lucruri trebuie să fie descentralizate către administraţiile locale. Eu provin din administraţia locală, am fost şi viceprimar, şi preşedinte de consiliu judeţean, şi ştiu că acest proces este absolut necesar. De aceea, de când am preluat mandatul cred că am semnat vreo 50 de protocoale cu autorităţile locale, de exemplu, pentru investiţii în infrastructură, pe care să le realizeze local şi să fie decontate de către minister”, a declarat vicepremierul în timpul unei conferințe de presă susținută la Turnu Măgurele.

„Acelaşi lucru vreau să îl facem, şi s-a construit cadrul legal, pe zona de CFR. Nouăzeci şi ceva la sută din gările şi din haltele din România arată, ştiţi dumneavoastră, la fel de bine ca mine. CFR nu are forţa economică să facă aceste lucruri. Trebuie să fie descentralizate şi trebuie să meargă către autorităţile locale să le pună în valoare. Acelaşi lucru este valabil şi pe zona navală. Administraţiile locale ştiu cel mai bine cum să dezvolte zonele portuare. De aceea, acest proces trebuie să continue indiferent de piedicile şi de dorinţele Bucureştiului", a completat Grindeanu.

Descentralizara bate pasul pe loc

„Adevărul” a arătat recent că procesul de descentralizare bate pasul pe loc, în condițiile în care unele ministere sunt reticente, iar altele răspund cu greu sau își schimbă opinia de la o lună la alta, cu toate că autoritățile locale solicită frecvent accelerarea demersului coordonat de Ministerul Dezvoltării.

La nivel de Guvern, procesul este unul lent, deși e prioritate a guvernării 2021-2024, iar direcțiile strategice există încă din 2017. De exemplu, deși există un nou comitet tehnic interministerial înființat încă din iulie, acesta nu a venit cu vreun document privind progresele în domeniu. Potrivit unui răspuns al Ministerului Dezvoltării pentru „Adevărul”, ultima informare despre stadiul centralizării, făcută întregului Guvern, a avut loc în iunie 2022.

Opozanții față de descentralizare

Patru din șapte ministere consultate se opuneau descentralizării competențelor, așa cum prevede Strategia Generală de Descentralizare. Acestea sunt Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, dar și Ministerul Sănătății, care nu vrea să lase din mână Direcțiile de Sănătate Publică.

De la alte ministere, care încă nu avuseseră în analiză descentralizarea, li s-a cerut să vină cu propuneri de competențe pentru acest proces. Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au răspuns sec faptul că n-au ce decentraliza. Mai deschis a fost Ministerul Transporturilor, care e de acord cu transferul unor competențe spre autoritățile locale.

Un caz clasic de schimbare a opiniei privind descentralizarea este cel al Ministerului Educației. La un memorandum inițiat de Ministerul Dezvoltării în 2018, pe tema descentralizării, Ministerul Educației a răspuns în februarie 2022, spunând că instituția nu-și poate asuma decentralizarea cluburilor și palatelor de copii. Trei luni mai târziu, același minister anunța că palatele de copii și cluburile de copii pot trece la primării. Nu a trecut prea mult timp, iar în iulie, ministrul s-a sucit și sublinia că în doi ani va fi decentralizarea, dar că persoanele de la aceste unități nu vor mai fi cadre didactice. Pe 19 august, ministrul spunea că nu mai e o soluție trecerea acestora în administrarea primăriilor, ci a consiliilor județene