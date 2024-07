Premierul Ciolacu a probat ceasul lui Grindeanu. Ironii la adresa lui Rareş Bogdan: „E mai ieftin decât batistuța unora” | VIDEO

Aflat alături de Sorin Grindeanu pe şantierul de pe tronsoanele 1 şi 4 ale Drumului Expres Craiova-Piteşti, premierul Marcel Ciolacu a fost curios să probeze personal ceasul ministrului Transporturilor, despre care o parte a presei a scris că ar fi foarte scump.

Jurnaliştii aflaţi la lucrările de pe Tronsonul 1 şi Tronsonul 4 ale Drumului Expres Craiova-Piteşti au profitat de prezenţa ministrului Transporturilor pentru a lămuri cum stau lucrurile în ceea ce priveşte ceasul său, care a făcut subiectul unor discuţii legate de valoarea sa, potrivit Antena 3.

La rândul său, Sorin Grindeanu nu a pierdut ocazia să îl ironizeze pe liberalul Rareș Bogdan, care anul trecut a fost văzut la piaţă cu un ceas despre care s-a spus că ar costa zeci de mii de euro.

„Este mai ieftin decât batistuțele unora”, a spus el, făcând aluzie evidentă la europarlamentarul PNL.

Curios, premiarul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Transporturilor ceasul şi l-a probat, pentru a-l vedea mai bine, iar apoi i l-a înapoiat.

Acuzat recent că şi-a ascuns ceasul înaintea unor declaraţii de presă, Sorin Grindeanu a explicat faptul că poartă acelaşi ceas de ani buni, doar că la un moment dat a avut o problemă la curea, pe care a trebuit s-o rezolve.

„Am văzut și eu, nu vă ascund, e același. Vă rog să verificați, am același an, vă rog să verificați în arhive; e același ceas pe care îl am de ani buni, care a avut o problemă la încheietoare, la telescopul de aici, s-a rezolvat o mică problemă, de aia l-am dat jos. Dacă era un ceas scump, l-aș fi avut în declarația de avere.

Am același ceas la mână. Am văzut această preocupare și această știre care a fost împinsă în aceste zile. Eu cred că e mai ieftin decât batistuța unora care au împins această știre. Eu am un singur ceas, ăsta. Sunt în stare să fac schimb cu ceasul unuia care merge la piaţă. Facem schimb, pe loc şi care a mers la piaţă – ştiţi la cine mă refer. Eu sunt de acord să facem schimb”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ironia îi era adresată lui Rareş Bogdan, care în noiembrie anul trecut a fost văzut cu un ceasul Rolex la piaţă. Replica lui e atunci a fost că este un om asumat, care îşi permite să poate ce accesorii şi ce costume îi plac şi că nu este genul care să meargă la piaţă în salopetă.