George Burcea acuză presa că i-a trunchiat mesajul privind violenţa împotriva femeilor, deşi în urmă cu 4 ani îşi făcea mea culpa pentru derapajul său

Actorul George Burcea, care candidează la Primăria Capitalei din partea POT, a postat pe reţelele sociale un material video în care acuză presa că a denaturat un mesaj al său din 2021 în care îndemna bărbaţii să-şi bată partenerele.

După ce, în 2021, George Burcea își îndemna urmăritorii de pe Instagram să-și bată partenerele „cu mese, cu scaune”, deoarece, în opinia lui, unele femei asta merită şi recunoştea că a greşit, iată că acum, în postura de candidat la Primăria Capitalei din partea POT, când presa a readus în atenţie incidentul, susţine că este o victimă a mass-media, care a transmis trunchiat şi a denaturat mesajul său.

„Doresc, pe această cale, să răspund acuzațiilor apărute în media, bazate pe un montaj realizat din fragmente trunchiate ale videoclipului original.

Scopul meu este doar să vă arăt contextul real al acestor afirmații.

Cel mai important lucru, mai ales în mediul online, este să știți din ce surse vă informați.

Nu voi comenta în legătură cu acest derapaj, însă îmi exprim regretul că încă ne aflăm într-un punct în care opinia publică poate fi ușor influențată prin informații false”, a scris el pe Facebook, marţi, 4 noiembrie, alături de un material video, despre care spune că a fost rupt de context.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani. Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. […] bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, ca asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România….”, afirma George Burcea în 2021.

Tot în 2021, în urma un val de reacţii negative după distribuirea acestui mesaj, el recunoştea că a greşit şi că a spus „nişte lucruri la furie”.

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. După un val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu-mi fac deloc cinste nici mie și niciunei femei”, îşi făcea George Burcea mea culpa.

Acum, însă, George Burcea s-a răzgândit şi afirmă că este o victimă a presei, care publică „informaţii false” şi încearcă să-i strice imaginea. O imagine şi aşa destul de „şifonată”, după ce, în anul 2020, a fost prins drogat la volan. Incidentul a avut loc în apropierea locuinţei artistei Andreea Bălan, fosta sa soţia, împreună cu care a are două fiice, iar analizele au ieşit pozitive pentru cocaină, astfel că, la doi ani de la incident, în 2022, a fost condamnat pentru conducere sub influenţa substanţelor interzise.