Geoană: NATO își intensifică sprijinul pentru partenerii aflați în pericol

Secretarul general adjunct al NATO susține că Alianța își intensifică sprijinul pentru partenerii aflați în pericol din cauza agresiune rusești. Geoană a punctat că „partenerii din sud se confruntă cu provocări complexe și ample”.

„Sprijinim Georgia, Moldova şi Bosnia şi Herţegovina în domenii precum cel cibernetic, gestionarea crizelor şi comunicaţii sigure. Partenerii noştri din sud se confruntă cu provocări complexe şi mai ample, inclusiv deteriorarea situaţiei de securitate, prezenţa grupurilor teroriste, migraţia nereglementată şi influenţa malignă. Consolidarea capacităţilor de apărare contribuie la consolidarea rezilienţei partenerilor noştri şi, prin urmare, consolidează, de asemenea, securitatea Alianţei”, a declarat Mircea Geoană, potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres.

Secretarul general adjunct al NATO a subliniat că este nevoie ca aliații să intensifice finanţarea în acest domeniu pentru a realiza proiectele solicitate de partenerii NATO, întrucât există în continuare importante lacune de finanţare, iar ambiţia ar trebui să fie de a le închide până la summitul NATO din 11 - 12 iulie de la Vilnius.

„Una dintre lecţiile învăţate din Ucraina este importanţa acordării de sprijin partenerilor cât mai curând, decât mai târziu”, a punctat Mircea Geoană, potrivit sursei citate.

Geoană, despre Summitul de la Vilnius

Secretarul general adjunct al NATO a făcut precizările în cadrul unui discurs susținut la Adunărea Parlamentară a NATO, unde a precizat că Alianța a îmbunătățit pregătirea trupelor și a avertizat că „războiul de mare intensitate” s-a întors în Europa.

„Summitul de la Vilnius va viza consolidarea în continuare a propriei forțe de descurajare și apărare a NATO (...) Vom plasa mai multe forțe la un nivel de pregătire mai ridicat și ne vom consolida structura de comandă și control. Mă aștept ca aliații să sprijine planurile, forțele și structurile stabilite de comandantul nostru suprem aliat, generalul Cavoli”, a afirmat, luni, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-un discurs susținut în deschiderea lucrărilor Adunării Parlamentare a NATO, care se desfășoară la Luxemburg.

Următorul Summit NATO se va desfășura la Vilnius, în capitala Lituaniei, între 11- 12 iulie.

„Din 2014, când Putin a anexat ilegal Crimeea, Alianța noastră a pus în aplicare cea mai mare consolidare a apărării noastre colective din ultimele generații. Am sporit gradul de pregătire a tuturor forțelor, am desfășurat trupe pregătite de luptă în estul Alianței. Pentru prima dată, am activat planificarea apărării noastre, iar aliații europeni și Canada au cheltuit 350 de miliarde de dolari în plus pentru apărare. Acest lucru a însemnat că, atunci când domnul Putin și-a lansat invazia în toată regula anul trecut, noi eram pregătiți. În câteva ore ne-am activat planurile de apărare, am pus 40.000 de soldați sub comanda NATO, susținuți de o putere aeriană și maritimă semnificativă”, a completat oficialul NATO.