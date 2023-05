Geoană, despre o candidatură la prezidențiale: Sunt singurul lider actor și martor la integrarea occidentală a României

Secretarul General Adjunct al NATO a explicat la Digi24, în contextul discutării unei eventuale candidaturi la președinție, că este singurul lider politic care a fost actor și martor ocular la integrarea occidentală a României, explicând însă că nu se gândește la o astfel de opțiune în prezent.

„Eu sunt singurul lider care a fost actor și martor ocular la tot ce înseamnă integrarea occidentală a României, de la inventarea parteneriatului cu America, la intrarea în NATO, la închiderea negocierilor cu Vasile Pușcaș, cu echipa noastră de atunci, pentru intrarea la UE. Eu, când spun asta, nu o spun politic și electoral. O spun că vine din nou o șansă când se reîmpart cărțile. Și când vorbesc cu atâta pasiune nu are nimic de-a face cu intenții pentru viitor, are de-a face cu sentimentul unui român care a avut șansa de la Dumnezeu să știe care a fost negocierea ințială cu Occidentul”, a spus Mircea Geoană într-un interviu pentru Digi24, explicând că România are șansa de a deveni o țară foarte influentă în regiune, fiind întrebat despre o candidatură la prezidențiale.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a mai susținut că nu se gândește în momentul de față la o candidatură la alegerile prezidențiale, singura sa preocupare fiind să facă „un job foarte bun la NATO".

Mircea Geoană a adăugat însă că, dacă țara va avea nevoie de el, o va servi„cu dragoste".

„Politica, pentru mine, este un lucru pe care l-am mai făcut. Și de aceea politica pentru mine nu este un lucru obligatoriu de făcut ca plan de viitor. Dar dacă pot să dau țării mele înapoi ceea ce știu, influența pe care o am, știința jocului pe care am căpătat-o (...) o voi face din orice poziție, cu dragoste pentru țara asta și cu dorința de a vedea-o mergând la nivelul următor", a mai spus Mircea Geoană.

Geoană, pe primul loc în sondaje pentru prezidențiale

Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, este plasat în sondaje cu cele mai mari șanse în cursa prezidențială din 2024. Numărul 2 din NATO este candidatul preferat de 14,5% din alegătorii cu drept de vot și și conduce în toate scenariile pentru al doilea tur.

Secretarul general adjunct al NATO a declarat, întrebat despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale, că va lua o decizie atunci când „va veni momentul”, nefiind acum o perioadă de încălzire pentru o altă funcție.

De altfel, în cazul unei candidaturi la prezidențialele din 20024, în turul doi, Mircea Geoană reiese câștigător în toate scenariile prevăzute, indiferent de contracandidat.

În același timp, mandatul lui Mircea Geoană de secretar general adjunct al NATO a fost prelungit cu un an, până în octombrie 2024.