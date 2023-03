Eugen Teodorovoici: „România are tehnologia pentru a anticipa cutremurele cu 2-3 zile“

O serie de informații controversate au fost făcute de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovoici (PSD) într-o emisiune găzduită de publicația Puterea.

Acesta a spus că România deține tehnologie care poată să anunțe producerea unui cutremur cu două-trei zile înainte: „România poate și are tehnologia pentru a anticipa cu două până la trei zile cutremurele și chiar până la 6.000 de kilometriu distanță. Este o tehnologie deținută de institutul aflat sub coordonarea Academiei Române, nu ce al domnului Mărmureanu.

Nu este cel al domnului Mărmureanu, care și-a schimbat des punctele de vedere despre un posibil sau iminent cutremur. Am înțeles că spusese domniei sale când vorbea despre un cutremur iminent care era spre mulțumirea firmelor de asigurare, pentru care un astfel de anunț a trimis mulți români să-și facp polițe de asigurare. Dacă ne uităm în istoricul aparițiilor publice ale domnului Mărmureanu, care nu are pregătirea necesară și are o diplomă de inginer constructor. Ulterior, și-a schimbat opinia și a spus că nu se mai întrevede un astfel de cutremur în următoarea perioadă, pentru că, ce să vezi, se rupsese lanțul de iubire dintre firmele de asigurare și ...

Am înțeles și interesele majore din piață. Dacă se știe cu două zile înainte pot fi salvate vieți. O evacuare în baza unui plan cum are Israelul se poate face“.

„Sunt cutremure provocate de exploatarea de gaz de către OMV“

De asemenea, Eugen Tedorovici a mai spus că seismele din România sunt produse de exploatarea intensivă a gazelor: „Suntem mai deștepți. Eu nu am crezut. Nu sunt un specialist și nu am crezut, dar îmi dau seama când vorbesc cu un om care știe. În plus, ce a spus s-a și confirmat de Academia Română printr-un proiect pe acest subiect. Înțeleg dedesubturile și impactul unei astfel de acceptări oficiale, înțelege deranjul economic, înțeleg răspunderea pe care statul ar avea-o dacă ar recunoaște oficial acest lucru, că se poate anticipa cu două zile până la trei zile, dar o formă de mijloc se poate găsi pentru că vorbim de vieți omenești. Doar să stea la masă și să discute și se poate găsi o soluție de interes și impact pentru România. Această formă să spunem poate detecta atât cutremurele naturale, cât și pe cele care nu sunt naturale. Cutremurele de la Gorj nu au fost cutremure naturale. Sunt cutremure provocate de exploatarea de gaz de către OMV. Au mărit cantitatea de exploatare de gaz. Ca să producă gaz trebuie să provoci niște explozii în subteran. S-a intensificat ritmul de exploatare a gazului punându-se pe seama șocului din Turcia ceea ce s-a întâmplat la Gorj, unde nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Nu este natural“.

Cu toate acestea, regiunea Olteniei nu este o necunoscută pentru seismologi. Prima hartă seismotectonică a României, alcătuită în 1949 de geologul Ion Atanasiu, include zonele Moldova Veche și Târgu Jiu ca regiuni cu epicentre seismice

Până în prezent, au fost măsurate doar două cutremure mai importante cu epicentrul în apropiere de Târgu Jiu. Primul a fost un seism de 5,2 care a avut loc în 1943, cu epicentrul aproape de localitatea Tismana, iar al doilea, un cutremur din 1963 de magnitudine 4,5, care a avut epicentrul puțin mai la nord.

Seismologii însă avertizează că niciun cutremur nu poate fi prezis. Natura imprevizibilă a cutremurelor face dificilă dezvoltarea unui sistem fiabil de atenționare timpurie a seismelor. În prezent, nu există nicio tehnologie disponibilă care să prezică cu exactitate și în mod constant când și unde va avea loc un cutremur. „Este imposibil de prezis locaţia, data exactă şi intensitatea unui cutremur”, a dat asigurări Yann Klinger, director de cercetare în cadrul echipei de tectonică a Institutului de fizică a Pământului din Paris de la Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice (CNRS) din Franţ a. Seismologii dispun doar de hărţi cu faliile active, care riscă inevitabil să cedeze, pe baza cărora pot realiza previziuni - nu predicţii - pe o scară de minimum câteva decenii.