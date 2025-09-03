search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe solicită retragerea statutului de utilitate publică al fundației lui Năstase după fotografiile cu Putin

Publicat:

Fondatorul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a anunțat că a cerut autorităților retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după apariția fostului premier la summitul cu Putin, Xi și Kim.  

Vlad Gheorghe a pus gând râu fundației conduse de Adrian Năstase / Sursa foto: Vlad Gheorghe
Vlad Gheorghe a pus gând râu fundației conduse de Adrian Năstase / Sursa foto: Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe vrea să-l lase pe Adrian Năstase fără statutul „de interes public” al fundației sale 

„Având în vedere prezența președintelui fundației la Beijing, alături de dictatori acuzați de crime împotriva umanității, tocmai am cerut Guvernului, respectiv miniștrilor de Externe și Justiție, să demareze procedurile pentru a retrage statutul de utilitate publică al fundației lui Adrian Năstase.

Conform legii, statutul de utilitate publică poate fi retras de Guvern, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției, dacă organizația nu îndeplinește condițiile și obligațiile prevăzute de lege” a scris fostul europarlamentar pe Facebook. 

Fostul europarlamentar este de părere că prezența lui Năstase în China este „în contradicție cu valorile europene și politica statului român”

„În cazul de față este evident că faptele conducerii organizației sunt în contradicție cu valorile europene și politica statului român, asocierea cu puteri ostile țării și cu persoane urmărite de instanțele penale internaționale fiind incompatibilă cu interesul public.

Statul de interes public oferă beneficii organizației, atât financiare cât și de imagine, așa că mesajul meu este unul singur: NU DIN BANII ROMÂNILOR!” a precizat Vlad Gheorghe în postare. 

Pe lângă Adrian Năstase, a participat și fostul premier Viorica Dăncilă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei. Au fost prezenți și președintele Vladimir Putin, liderul nord-coreean Kim Jong Un. 

Fostul premier Adrian Năstase a dezvăluit faptul că a fost invitat la eveniment în calitate de fost demnitar. 

Politică

