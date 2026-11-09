 Florin Barbu cere reducerea TVA la alimente la 9%. Ce îi reproșează lui Alexandru Nazare | adevarul.ro
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Florin Barbu cere reducerea TVA la alimente la 9%. Ce îi reproșează lui Alexandru Nazare

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Florin Barbu, ministrul Agriculturii, susține că a propus Ministerului Finanțelor mai multe măsuri pentru sprijinirea fermierilor și reducerea prețurilor la alimente, însă acestea nu au fost aplicate.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii
Florin Barbu, ministrul Agriculturii Foto: FB Florin Barbu

Invitat la Antena 3 CNN, Barbu a pledat pentru scăderea TVA de la 11% la 9% 

Ministrul Agriculturii a afirmat că responsabilitatea pentru o asemenea decizie aparține Ministerului Finanțelor și a criticat efectele majorării taxelor asupra economiei.

„Atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri”, a spus Barbu.

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Barbu a precizat că există mai multe propuneri înaintate ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre care posibilitatea ca fermierii să cumpere motorină fără TVA și acciză direct de la pompă, fără a mai aștepta ulterior rambursarea sumelor de la stat.

„Noi plimbăm un TVA, fermierii plătesc la pompă și Ministerul de Finanțe îl rambursează”, a explicat ministrul.

Întrebat de ce măsurile propuse nu au fost implementate până acum, Barbu a răspuns că a transmis deja numeroase soluții către Finanțe. „Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat N măsuri”, a afirmat acesta.

„Sigur că se va lua o decizie, până la urmă, în Guvernul României”, a adăugat Florin Barbu.

Referitor la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care expiră la 31 decembrie 2026, ministrul Agriculturii a afirmat înainte de o decizie privind prelungirea sau renunțarea la măsură, este necesară o analiză realizată de Consiliul Concurenței, ANAF și Institutul Național de Statistică.

Referitor la evoluția prețurilor înaintea sărbătorilor de iarnă, Barbu a declarat că nu există în prezent date care să indice scumpiri semnificative la alimente și a apreciat că românii nu se vor confrunta cu majorări importante de prețuri de Crăciun.

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