Financial Times: România, „o parabolă a populismului și a modului în care acesta poate fi combătut”. Cum e portretizat George Simion

România a devenit un caz de studiu pentru întreaga Europă, pe fondul ascensiunii rapide a liderului AUR, George Simion, și al nemulțumirilor sociale generate de inflație, inegalități și măsurile de austeritate.

Într-o amplă analiză, publicația britanică Financial Times avertizează că țara se află într-un moment de răscruce, iar evoluțiile politice de la București ar putea avea implicații importante pentru viitorul proiectului european.

Jurnaliștii britanici descriu România drept „o parabolă a populismului și a modului în care acesta poate fi combătut”, subliniind că succesul economic din ultimele două decenii nu a fost resimțit în mod egal de întreaga populație.

George Simion, prezentat ca liderul unei mișcări suveraniste în plină ascensiune

Potrivit sursei citate, George Simion a reușit să transforme AUR într-una dintre cele mai puternice formațiuni politice din Europa Centrală și de Est, partidul fiind creditat cu aproximativ 37% în sondaje.

Publicația îl prezintă pe liderul AUR drept un politician care încearcă să își modereze imaginea și să se poziționeze ca un viitor lider de stat, însă fără a renunța la mesajele critice la adresa instituțiilor europene.

„Scopul meu este să opresc Uniunea Europeană să devină o Uniune Sovietică”, a declarat George Simion pentru Financial Times.

Liderul AUR susține că România este tratată ca un stat de rang secund în cadrul Uniunii Europene și că țara ar trebui să aibă mai multă libertate în stabilirea propriilor politici în domenii precum agricultura, sănătatea sau finanțele publice.

În același timp, Simion afirmă că nu susține ieșirea României din Uniunea Europeană.

„Părăsirea Uniunii Europene ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla României”, a declarat acesta.

România, o poveste de succes economic cu beneficii distribuite inegal

Analiza Financial Times amintește că România a fost una dintre marile povești de succes ale extinderii Uniunii Europene. Economia țării s-a multiplicat de aproape patru ori de la începutul negocierilor de aderare la UE.

Totuși, publicația notează că prosperitatea nu a ajuns în mod egal în toate regiunile țării.

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, citat de publicația britanică, susține că aproximativ 80% din noua bogăție creată în România în ultimele două decenii s-a concentrat în marile orașe, în timp ce multe localități mici și zone rurale au rămas în urmă.

„Există multă frustrare tăcută care poate fi mobilizată politic. Există sentimentul că nu avem un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. Este o problemă de mândrie și demnitate”, afirmă Geoană.

Inflația și măsurile de austeritate au alimentat nemulțumirea populației

Sursa evidențiază că nemulțumirile sociale sunt amplificate de scandalurile repetate de corupție și de scăderea încrederii în partidele tradiționale care au dominat scena politică după 1989.

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În plan economic, publicația amintește că România s-a confruntat cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat pentru Financial Times că deficitul real era aproape de 10% din PIB la începutul mandatului său, iar măsurile de consolidare fiscală adoptate ulterior au redus acest nivel la aproximativ 7,6% la finalul anului 2025.

„Suntem stabili”, a afirmat șeful statului, argumentând că măsurile de disciplină fiscală au fost necesare pentru păstrarea încrederii investitorilor.

Publicația notează însă că inflația de peste 10% și reducerea unor cheltuieli publice au contribuit la creșterea nemulțumirii populației și la consolidarea curentului suveranist.

„Suntem ramura europeană a mișcării MAGA”

În interviul acordat publicației britanice, George Simion și-a exprimat deschis afinitatea față de curentul politic promovat de președintele american Donald Trump.

„Simțim că suntem ramura europeană a mișcării MAGA”, a declarat liderul AUR.

Potrivit Financial Times, această poziționare îl apropie de alte formațiuni conservatoare și naționaliste care au câștigat teren în ultimii ani în mai multe state europene.

Nicușor Dan: „Abia începem să înțelegem fenomenul”

În contrast cu discursul lui Simion, Financial Times îl descrie pe Nicușor Dan drept un lider pragmatic și tehnocrat, care mizează pe reforme și stabilitate economică.

Președintele recunoaște însă că partidele centriste au fost luate prin surprindere de impactul rețelelor sociale și al propagandei online asupra electoratului.

„Abia începem să înțelegem fenomenul”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, formațiunile tradiționale nu au explicat suficient beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană și au folosit frecvent Bruxelles-ul drept țap ispășitor pentru măsurile nepopulare.

Avertismentul Financial Times: România ar putea deveni cel mai combativ stat eurosceptic din UE

În concluzia analizei, Financial Times apreciază că România a devenit un test important pentru viitorul Europei.

Publicația avertizează că, dacă strategia bazată pe reforme și stabilitate fiscală promovată de Nicușor Dan nu va produce rezultate vizibile pentru populație, iar AUR va ajunge la guvernare în urma unor eventuale alegeri anticipate, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu „cel mai combativ membru eurosceptic de până acum”.

Pentru jurnaliștii britanici, România nu mai reprezintă doar o poveste de succes a integrării europene, ci și un exemplu relevant despre modul în care frustrările economice și sociale pot alimenta ascensiunea curentelor populiste și suveraniste.