Acordul UE–Mercosur ar putea marca cea mai amplă liberalizare a comerțului european din ultimele decenii. Bruxelles mizează pe consolidarea influenței sale economice în America de Sud, iar România ar putea câștiga prin extinderea exporturilor industriale și agricole.

Un acord cu potențial istoric pentru Uniunea Europeană

Acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) este considerat de Comisie o posibilă cea mai amplă deschidere comercială a Europei din ultimii 25 de ani. Documentul stabilește reguli pentru liberalizarea treptată a comerțului, protecția produselor tradiționale și includerea unor angajamente obligatorii privind mediul și sustenabilitatea.

Experții din cadrul Comisiei Europene au subliniat, într-un briefing tehnic al instituției, că tratatul ar putea redefini rolul economic al Europei într-un context global dominat de competiția dintre China și Statele Unite.

„Europa are nevoie de parteneriate stabile și de un cadru de cooperare cu piețele emergente. Mercosur reprezintă o zonă-cheie pentru lanțurile globale de aprovizionare și pentru accesul la resurse critice”, au transmis surse europene pentru Adevărul.

De ce a fost negociat acordul

Motive economice

Potrivit estimărilor Comisiei, comerțul dintre UE și Mercosur depășește 111 miliarde de euro anual. Prin acord, tarifele pentru aproximativ 91% dintre produsele europene exportate ar urma să fie eliminate treptat, în funcție de categoria de produs și perioada de tranziție.

Liberalizarea vizează mai ales bunurile industriale – automobile, echipamente, produse chimice, farmaceutice, lactate și ciocolată. Oficialii europeni cred că acest pas ar putea crește volumul schimburilor comerciale cu până la 40% în următorii ani.

Motive geoeconomice

Acordul este privit ca o posibilitate de diversificare a parteneriatelor economice ale UE, prin consolidarea prezenței în America de Sud și reducerea dependenței de Asia. În același timp, Europa ar putea obține un acces mai sigur la materii prime, energie regenerabilă și piețe emergente.

Motive politice și de sustenabilitate

Tratatul include, în premieră, un capitol juridic privind angajamentele climatice, ceea ce i-ar permite Uniunii să suspende temporar beneficiile comerciale dacă partenerii din Mercosur nu respectă standardele de mediu.

Agricultura europeană și mecanismele de protecție

Comisia Europeană susține că acordul nu modifică standardele sanitare și fitosanitare (SPS) aplicate în Uniune. Toate produsele importate ar urma să respecte aceleași reguli de siguranță alimentară și trasabilitate ca cele produse în interiorul UE.

Pentru sectoarele sensibile: carne, zahăr, etanol, pasăre și orez, s-au introdus cote limitate și mecanisme de protecție automată. Volumul total de carne care ar putea fi exportat din Mercosur este plafonat la 75 000 de tone anual, adică sub 1% din consumul european.

Această limită este prezentată de Comisie ca o garanție că deschiderea comercială nu ar afecta stabilitatea pieței agricole europene. În același timp, producătorii europeni din sectoare competitive, vinuri, lactate, produse procesate, ar putea obține acces preferențial la piețele sud-americane.

Cum ar putea ajuta România

Pentru România, efectele acordului ar putea fi semnificative, în special pe componenta industrială.

Industria românească. România este deja parte a lanțurilor europene de producție din sectoarele auto, echipamente electrice și chimie. Eliminarea graduală a tarifelor ar putea îmbunătăți accesul companiilor românești la piețele din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Sprijin pentru IMM-uri. Acordul este construit în jurul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă 97% dintre exportatorii europeni. Simplificarea certificărilor, recunoașterea reciprocă a standardelor și sprijinul prin camerele de comerț naționale ar putea ajuta firmele românești să intre mai ușor pe piețele Mercosur. Agricultura românească. Fermierii români ar urma să beneficieze de aceleași instrumente de protecție europeană, iar importurile din Mercosur ar rămâne supuse acelorași reguli stricte de siguranță alimentară.

Oportunități și limite

Dacă va fi ratificat, acordul ar putea aduce României avantaje economice tangibile, precum creșterea exporturilor industriale, atragerea de investiții logistice și diversificarea piețelor de desfacere pentru produse agroalimentare procesate.

În același timp, succesul depinde de capacitatea companiilor românești de a-și adapta oferta și de a respecta standardele comerciale sud-americane. „România ar putea câștiga prin industriile integrate european și prin competitivitatea produselor sale agricole. Impresia generală la Bruxelles este una pozitivă”, au declarat surse europene.

Un pas calculat pentru o Europă mai competitivă

Experții Comisiei Europene avertizează însă că procesul de adoptare este complex, iar acordul ar putea fi modificat până la votul final, estimat pentru prima jumătate a anului 2026. „Cifrele și calculele noastre arată că potențialul economic este semnificativ, dar implementarea depinde de consensul politic. Acest acord ar putea aduce beneficii reale pentru Uniune, companii și fermieri, dacă va fi aplicat corect”, au spus sursele.

Pentru Uniunea Europeană, tratatul ar putea deveni o dovadă a capacității sale de a construi parteneriate economice pe termen lung. Pentru România, el ar putea însemna o șansă realistă de consolidare a exporturilor și de integrare într-o piață globală diversificată.