Elena Lasconi, întâlnire cu ministrul francez de Externe: „Un subiect care ne preocupă pe amândoi: războiul hibrid pe care Rusia îl duce în toată Europa"

Președinta USR, Elena Lasconi, s-a întâlnit la Paris cu ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, pentru a discuta despre amenințările războiului hibrid al Rusiei în Europa și impactul acestora asupra securității și democrației.

Președinta Uniunii Salvați România (USR), Elena Lasconi, a avut luni o întâlnire la Paris cu ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe subiectul războiului hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, o problemă care creează tensiuni și incertitudine în regiune.

„Întâlnirea cu Jean-Noël Barrot, ministrul de Externe al Franței, a fost una dintre cele mai productive pe care le-am avut în ultima perioadă. Am discutat deschis despre un subiect care ne preocupă pe amândoi: războiul hibrid pe care Rusia îl duce în toată Europa, care alimentează voci extremiste, care nu pot să fie schimbarea reală pentru o Europă care își propune să se reașeze în fața unor provocări globale. Am discutat despre avalanșa de fake news, manipulările online și i-am transmis că alegerile de la finalul acestui an din România au nevoie de monitorizarea atentă a organismelor internaționale de profil. Și am găsit în Jean-Noël Barrot un partener de încredere pe aceste teme”, a declarat Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

În cadrul discuțiilor, președinta USR a subliniat importanța relației bilaterale dintre România și Franța, amintind faptul că Franța este un partener strategic de lungă durată pentru țara noastră. „Franța este unul dintre cei mai longevivi și buni parteneri ai României și este alături de noi, în particular prin statutul său de țară care conduce grupul de luptă al NATO”, a adăugat Lasconi.

Totodată, aceasta și-a exprimat regretul față de faptul că parteneriatul cu Franța nu a fost valorificat la adevăratul său potențial. „Din păcate, acest parteneriat extrem de important pentru noi nu a fost valorificat la adevăratul său potențial.”, a spus președinta USR.