Elena Lasconi, atac la candidatul independent: „Drumul ăsta, la Moscova, îl ştie domnul Geoană. Eu nu mă voi duce acolo”

Elena Lasconi, candidat USR la alegerile prezidenţiale, susţine că nu va merge într-o vizită oficială la Moscova dacă va ajunge preşedintele României. De asemenea, consideră că DNA ar trebui să primească mai multă putere pentru a ancheta şi magistraţi.

Elena Lasconi susţine că, în calitate de preşedinte, se va lupta ca România să primească înapoi tezaurul trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial, însă nu va merge în Rusia.

„Sunt unii care se dau independenţi şi ştiu foarte bine drumul către Moscova, şi aici mă refer la domnul Geoană. Eu nu m-aş duce niciodată la Moscova, şi primul lucru pentru care voi lupta va fi să avem tezaurul înapoi. USR a reuşit să treacă o rezoluţie prin Parlamentul European prin care i se recunoaşte dreptul României de a cere tezaurul înapoi. M-aş lupta pentru asta. Nu am cum să mă întâlnesc cu o persoană care are mandat internaţional de arestare pentru crime împotriva umanităţii (Vladimir Putin – n.r.). Nu am cum să fac asta. Drumul ăsta, la Moscova, îl ştie domnul Geoană. Eu nu mă voi duce acolo”, a spus Elena Lasconi, la Prima TV.

Lasconi vrea mai multă pentru DNA

Totodată. Elena Lasconi, candidat USR la alegerile prezidenţiale, susţine că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) ar trebui să primească mai multă putere, în sensul în care instituţia ar trebui să ancheteze şi magistraţi.

Elena Lasconi susţine că sunt câteva dosare penale care „pare că urmăresc un calendar electoral”, potrivit News.ro.

„Nu aş pune ştampila asta şi nu aş vorbi la modul general despre procurori şi magistraţi, cum nu aş vorbi la modul general despre presă. Şi în presă există jurnalişti cinstiţi sau mai puţini cinstiţi. Şi în magistratură este ca-n viaţă: ai parte de magistraţi cinstiţi sau de alţii mai puţin cinstiţi. Noi am văzut acum că ei (magistraţii -n.r.) sunt imaculaţi. Tocmai de aceea, aş dori să dăm mai multă putere DNA-ului, să cerceteze magistraţi. Sunt câteva dosare care pare că urmăresc un calendar electoral. Dacă vreţi să vă dau un exemplu concret, este cel al colegului meu Dan Barna, a apărut exact înainte de prezindenţiale (în 2019- n.r.) şi a trebuit să treacă cinci ani până când Parchetul să spună că fapta nu există. Deci poţi să-ţi pui semne de întrebare că unele dintre dosare au legătură cu un calendar electoral. Cred că DNA ar trebuit întărit, cred că sunt oameni care-şi fac treaba bine acolo. Cred în ei, cred în Justiţie, cred că sunt foarte mulţi oameni de bun-credinţă în magistratură”, a spus Elena Lasconi la Prima TV.